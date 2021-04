Sul coprifuoco Salvini attacca Draghi ma non ci sarà nessun Papeete 2

Papeete 2 la vendetta? E' in arrivo la rottura tra Salvini e il governo Draghi? Niente di tutto questo spiegano alcuni tra i principali conduttori di talk e opinion leader televisivi e radiofonici italiani. Per Andrea Pancani, conduttore di Coffee Break su La7, "Salvini non tirerà la corda così tanto da uscire dalla maggioranza. Volente o nolente sta interpretando il sentiment di grand parte degli italiani". Insomma, che Salvini romperà "non ci credo assolutamente". Per Francesco Vecchi, conduttore di Mattino 5 su Canale 5 "molto dipende dalla crescita sorprendente di Fratelli d'Italia. Una crescita che terrorizza la Lega e la mette in una posizione difficile. Salvini a questo punto deve scegliere cosa vuole diventare da grande: forza di governo o d'opposizione? Vuole continuare a marcare a uomo Fdi oppure diventare forza di governo che si assume la responsabilità delle decisioni anche quando non è d'accordo?". "E' molto resto per parlare di rottura al governo" dice Alessandra Sardoni, conduttrice di Omnibus su La7, che spiega: "E' il segno di un Salvini stretto tra Giorgetti al governo e Meloni all'opposizione". Insomma, un Papeete 2 non è proprio alle porte. Per Stefano Mensurati, conduttore della rassegna stampa notturna di Radiouno, "Tra poco in edicola", Mario Draghi "ha la fortuna di avere una maggioranza estremamente ampia. Se anche un partito si dissocia il governo va avanti lo stesso. Chi parla di rischi per la maggioranza sbaglia".