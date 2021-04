TRA RENZI E LETTA INCONTRO CON ACCORDI E DISACCORDI: RETROSCENA

Pochi sanno che l'incontro al "vertice" tra Letta e Renzi si è svolto nella sede dell'Arel tanto cara al segretario Pd (l'Agenzia di Ricerche e Legislazione nacque da un'intuizione di Nino Andreatta). Insomma, in territorio neutro. Nessuno dei due infatti avrebbe mai accettato di recarsi nella sede dell'altro. Ma c'è un dettaglio che pochi sanno e che vale la pena svelare: i due, diversamente da quanto molti credono, si erano già incontrati "de visu" una volta, dopo l'ormai storico passaggio di consegne della "campanella". Correva l'anno 2014. Intanto, a proposito di stamattina, Italia viva "conferma la narrazione del Nazareno". Un faccia a faccia a tutto campo, definito "cordiale e franco", in cui sono emersi "elementi di accordo e di disaccordo" tra cui, in particolare, una "divergenza profonda" sul rapporto con Conte e il M5s