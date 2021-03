Covid, i cittadini hanno diritto di sapere la verità sul vaccino

La terribile notizia del militare deceduto dopo essere stato sottoposto a vaccinazione anti-covid con Astra Zeneca ha suscitato enorme scalpore.

L'assoluta importanza dei vaccini, tuttavia, è indispensabile per sconfiggere la pandemia.

Così come è altrettanto, indispensabile, un controllo meticoloso della sicurezza degli antidoti, come di qualunque altro farmaco.

Un dubbio rimane.

In Svizzera il vaccino Astra Zeneca non è stato approvato e le dosi prenotate sono state annullate, tanto che proprio ieri, il vicedirettore dell' ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha ribadito, che non utilizzeranno il siero anglo-svedese, perchè meno efficace rispetto ai vaccini mRNA e meno modificabile in caso di varianti.

Rimane anche il dubbio riguardo la quasi totale mancanza di notizie dei risultati delle ricerche scientifiche di monoclonali e degli antivirali ?

Molto scetticismo aleggia attorno quei farmaci.

Poco efficaci ?

Troppo costosi ?

O altro ?

la popolazione mondiale ha il diritto di essere informata e di alimentare la speranza di veder affiancati ai vaccini, farmaci curativi e preventivi sulla scorta di quanto accadde con la scoperta degli antibiotici un secolo fa.