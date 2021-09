Ascolti tv, Costanza Crescimbeni verso la direzione del Tg1. Vola Rainews24

Ascolti tv, Costanza Crescimbeni verso la direzione del Tg1, Corsini al posto Di Meo a Rai 2. Boom di Rainews 24

Costanza Crescimbeni, giornalista che attualmente ricopre la carica di vicedirettore del Tg1, è uno dei nomi più quotati per la prossima direzione del telegiornale della rete ammiraglia Rai. Rimane naturalmente in sella anche la candidatura prestigiosa di Monica Maggioni, già presidente della Rai e responsabile di “Sette Storie”, raffinato contenitore trasmesso nella seconda serata di Rai 1.

Ma stando agli ultimi rumors, come detto, a farsi strada è soprattutto la candidatura trasversale di Costanza Crescimbeni. Pesa anche il fatto che la neo presidente Marinella Soldi abbia in qualche modo auspicato che le prossime nomine di peso siano tutte al femminile, e dunque la Crescimbeni, col suo ottimo curriculum, è una perfetta candidata. L’attuale direttore del Tg1, Giuseppe Carboni, potrebbe invece traslocare a Rai 3.



Chi resta stabilmente in sella è il direttore di Rainews24 Andrea Vianello, che, anzi, ha di che festeggiare: la media degli ascolti giornalieri è aumentata in questa estate ricca di eventi, registrando uno share medio dello 0.89% e confermandosi anche a settembre; alla rassegna stampa delle 7 è tornato Roberto Vicaretti, toccando punte del 4% di share. Numeri alti per il “campionato” delle reti all-new, che rendono stabilmente Rainews24 la più vista in assoluto.

Breve pillola: Rai 2 è alle prese con la sostituzione di Ludovico Di Meo, Paolo Corsini sembra nato apposta per il ruolo.

Passando alle news dalle parti di Cologno Monzese, Mediaset punta sull’edizione delle 12 del Tg4 schierando uno dei volti piu popolari del Biscione, Luca Rigoni; dopo una carriera che lo ha visto innanzitutto come uno degli inviati all’estero più apprezzati, il giornalista romano ha avuto esperienze sia al Tg5 che al Tgcom24, ma forse il grande pubblico lo ricorda principalmente come volto di punta dell’edizione serale del Tg4 negli ultimi anni.