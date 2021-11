Ascolti tv: Tg1 spunta l'ipotesi Matano. Amadeus sogna la Bruzzone a Sanremo

Tg1, spunta Alberto Matano per la direzione

Tante donne candidate ma alla fine potrebbe pure spuntare un uomo. Per la guida del Tg1, le ipotesi 'opzione donna' si sprecano. Circolano da sempre i nomi di Monica Maggioni, tra le giornaliste del servizio pubblico con più titoli nazionali ed esteri, ma anche quello dell'ottima Simona Sala grande pedegree politico, e di Giovanna Pancheri inviata negli Usa per Sky molto stimata trasversalmente. Ma qualcuni vocifera che ci sia anche una opzione alternativa. Quella di Alberto Matano volto storico del Tg1, catanzarese, conduttore della 'Vita In diretta' programma che fa il pieno di ascolti. E che proprio in questi giorni ha fatto una sorta di commovente 'coming out' . Una scelta che accontenterebbe sia Pd che 5 Stelle e non avrebbe contro FI. Un asso nella manica da tirare fuori se le candidature fenmminili dovessero fallire a seguito dei soliti veti incrociati. Chi potrebbe mai attaccare una scelta simile? Matano è anche molto ben visto dalla potente lobby LGBT che in parlamento può contare su decine di parlamentari di tutti i partiti.

Ascolti tv, Tg 4 di Luca Rigoni parte bene

Parte bene il Tg4 diretto da Andrea Pucci, nella sua edizione meridiana condotta da Luca Rigoni, volto di punta del Biscione. Gli ascolti sono buoni e il pubblico sembra gradire. Una scelta editoriale quella di mettere un giornalista autorevole per rendere ancora più solido il notiziario 'cadetto' di Mediaset, che sta premiando anche in termini di immagine.

Amadeus sogna la Bruzzone a Sanremo 2022

Roberta Bruzzone guida un complesso rock, come hanno già scritto i giornali. E qualcuno ha suggerito ad Amadeus di invitarla al prossimo festival di Sanremo come superospite. Un colpo di immagine che farebbe notizia, e avrebbe un effetto virale. Il conduttore ci sta seriamete pensando. Non si sa se la criminologa, però , sia disposta ad accegttare l'ipotetico invito.

TGR, Enrico Casarin non molla

Ce la farà a rimanere in sella Enrico Casarin, alla guida della TGR il Tg locali della Rai ? Si parla di un tentativo sia di PD che di FDI di sfilargli la poltrona di boss dei Tg Regionali mettendo i rispettivi candidati. Ma non sarà facile. La TGR è il telegiornale che in assoluto ha registrato le perfomance migliori negli ultimi due anni nel servizio pubblico. Più facile un rimescolamento dei vice direttori . Qualcuno fa il nome di Riccardo Giacoia, inviato di pregio della Rai con all'attivo fior di inchieste su malaffare e mafia, che potrebbe assurgere a un meritato ruolo dirigenziale in quota 'partito Rai'.