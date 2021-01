Ascolti tv, Rai News vola con Vianello. Sciarelli si rifiuta di condurre talk politico

ASCOLTI TV RAI NEWS VOLA CON VIANELLO

Ascolti da tv generalista per la Rai News di Andrea Vianello, già direttore di Rai Tre e ora alla guida della rete ‘informativa’ della Rai. Lo speciale sull'America andato in onda il 4 gennaio ha toccato il record (per un canale all news) del 4% di share. Bella soddisfazione per il giornalista rientrato in Rai dopo aver subito e superato un ictus che lo ha messo fuori gioco per un pò, ma non certo vinto, come si è visto.

ASCOLTI TV, SCIARELLI SI RIFIUTA DI CONDURRE TALK POLITICO

'No, non rinuncio a Chi l'ha visto'. Dal settimo piano di Viale Mazzini fanno sapere che a Federica Sciarelli nella mattina di mercoledi scorso era stata offerta una conduzione di un talk politico il giorno della caduta del ‘Conte Due’ in sostituzione dello storico programma sulla ricerca delle persone scomparse. Ma la giornalista, fanno sapere persone vicine a Salini, ha detto no.

ASCOLTI TV, PARISELLA BALLERA' DA SOLA SU RAI 2

La conduzione doppia sembra una moda tramontata. Ludovico di Meo, direttore di Rai 2, che sta lavorando alacremente alla prima serata informativa, si affiderà, come è noto, a Francesca Parisella. Qualcuno aveva proposto di affiancarle qualche volto maschile 'pop'. Si erano fatti i nomi di Fabio Chiucchioni volto-icona del Tg 2 diretto da Gennaro Sangiuliano o di Milo Infante la cui striscia pomeridiana - Ore 14 - sta incrementando i propri ascolti. Ma sembra che poi l'idea sia tramontata.

ASCOLTI TV, CRESCONO AZIONI DI FRANCESCO VECCHI A MEDIASET

Francesco Vecchi gongola per gli ottimi risultati del suo talk ‘Mattino 5’che viaggia stabilmente oltre il 17 di share. E ora c'è chi ipotizza per lui anche una conduzione serale. Intanto la concessionaria Publitalia gongola visto che può proporre agli investitori ascolti del programma mattutino di Canale 5 risultati superiori alle previsioni.>