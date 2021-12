Marinella Soldi vuole Lucia Goracci a un talk. Report, Giulia Innocenzi...

Marinella Soldi vuole Lucia Goracci alla guida di un talk affiancherà Matano?

Lucia Goracci come abbiamo sempre scritto è una inviata di punta della Rai. Si era pensato a lei per la direzione del Tg Uno o per la presidenza Rai. Dopo l'aggressione che lei e la sua troupe hanno subito in Romania con una ricaduta stampa internazionale, la presidente Marinella Soldi, attentissima alla questioni di genere ma soprattutto alla valorizzazione dei bravi giornalisti (in questo caso bravissimi) la vedrebbe di buon occhio alla guida di un talk. Tra le ipotesi un affiancamente di Alberto Matano per la prossima stagione a 'La Vita in diretta' . Qualcuno ipotizza anche uno spazio ad hoc a Domenica In dedicato alle hard news con delega per le interviste di peso. Un capitale quello della Goracci che i vertici Rai intendono fermamente ottimizzare.

Giuseppe Brindisi non si ferma neanche a Natale

Settanta puntate di seguito tutte le settimane senza mai fermarsi. Il volto popolare di Mediaset sta battendo tutti i recordi di presenza in video con il suo "Zona Bianca" in onda su Rete 4. E i risultati si vedono. Gli ascolti sono in crescita e il web si accende rilanciando spezzoni de i dibattiti in studio sul tema della pandemia ma non solo, nonostante il mercoledi sia un giorno di programmazione probitivo. E il marketing Mediaset brinda.

Giulia Innocenzi potrebbe approdare a Report

Giulia Innocenzi in forza alle 'Iene' pronta per approdare su Rai Tre a 'Report' a guida Sigfrido Ranucci? Le voci si fanno insistenti. E il matrimonio potrebbe sbocciare nella prossima stagione televisiva.

Maria Cuffaro, clamoroso ritorno

Clamoroso ritorno della bravissima Maria Cuffaro alla conduzione delle 19 del Tg Tre diretto da Simona Sala? L'allieva di Michele Santoro, tra le migliori giornaliste Rai, ora conduce un programma su Rai News. Un po' poco per una inviata che ha coperto vicende di mafia e i conflitti in Medio Oriente e realizzato interi speciali quando alla guida di Rai 2 c'era Carlo Freccero.... Quindi sono molto probabili cambiamenti in vista.

Riccardo Giacoia verso il Tg1?

Riccardo Giacoia potrebbe lasciare la Tgr e approdare al Tg Uno di Monica Maggioni che ha conferito decisamente ritmo e aggressività al telegiornale di Rai Uno. Una sorta di inviato speciale nelle zone calde nel paese. L'interessato smentisce, ma è certo che il suo lavoro in Calabria sui temi del contrasto alla mafia è stato molto apprezzato al settimo piano della Rai.