Festival di Sanremo, con Omicron platea fortemente ridimensionata

Sanremo, nuove nubi si addensano sul festival. Record di share per Report, mentre Mattino 5 potrebbe diventare Serata 5

Con l'esplosione della variante Omicron (impazzita) si addensano nubi sulla prossima edizione del festival di Sanremo. Amadeus, accettando di ricondurlo per la terza volta, contava fortemente su un ritorno del pubblico in sala, ma ora che i medici ammettono che la situazione e' tutto meno che sotto controllo anche questa ipotesi potrebbe essere fortemente ridimensionata. Un bel grattacapo perché nel caso ci fossero nuove restrizioni sanitarie per gli spettacoli, Amadeus potrebbe rinunciare. La notizia che diversi teatri a Broadway abbiano già chiuso non è delle più rassicuranti. E in Rai è allarme...

Share da record per le puntate Report dedicate a criminalità organizzata e alla truffa delle banche realizzata con la vendita di diamanti. Sabato il contentitore storico della Rai ha raggiunto il 7 di share cosa mai vista per una replica. Intanto tutti diretti interessati smentiscono la notizia di un passaggio di Giulia Innocenzi dalle Iene a Report che circolava sulle newsletter pubblicitarie nei giorni scorsi e veniva data per possibile.

Luisella Costamagna festeggia un buon andamento del programma Agorà. Stabilmente sopra l'8 di share con punte anche sopra il nove. Un ottimo risultato che al settimo piano di Viale Mazzini hanno decisamente apprezzato.

Mattino 5 potrebbe diventare 'Sera 5'? Qualcuno in Mediaset ci sta pensando dopo gli ottimi risultati che sta ottenendo il contenitore di Francesco Vecchi su Canale 5. Uno spin off serale magari legato a grandi eventi informativi. Per ora una ipotesi che nel 2022 potrebbe tradursi in realtà. Intanto il Biscione festeggia - di fatto - la leadership di fascia.