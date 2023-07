Green pass e nuove vaccinazioni: la riforma Oms mina l'indipendenza Ue

Riforma Oms, sul tavolo la trasformazione del green pass sanitario europeo in mondiale. L'analisi

Intervenire prima della fine di novembre sulla riforma dell'OMS è una priorità che non deve essere sottovalutata dalla nostra politica, un campanello d'allarme che deve far accendere una lente d'ingrandimento da parte dei media su un argomento così importante per il bene comune.

Per la fine del mese di novembre, infatti, dovrebbe essere approvato il documento per la riforma dell'OMS, l'Organizzazione mondiale della sanità, già molto criticata per come la gestione dell'emergenza Covid-19, riforma che per come è stata improntata, se non si pongono delle obiezioni a livello di governi nazionali, rischia di far prevalere interessi politici mondiali sul bene delle popolazioni sottomettendo all'OMS i governi stessi e le popolazioni attraverso clausole d'obbligo per la trasformazione del green pass sanitario in Europa in un pass sanitario mondiale che riguarda tutti i tipi di vaccinazioni.