Chiuse 300.000 aziende, aperte 85.000: un aiuto per sopravvivere al Fisco

Sembrava dovesse finire prima dell’estate 2020, o quanto meno a settembre e invece no. Anche nel 2021 dovremmo ancora combattere contro questi nemico invisibile. E chissà per quanto tempo ancora.

Un nemico che ha portato alla morte di oltre 70.000 italiani e sta mettendo in serio pericolo la vita di molte aziende.

300.000 imprese rase al suolo

Stando ai dati di Confcommercio, infatti, a causa del lockdown sono definitivamente scomparse oltre 300.000 imprese.

Alla chiusura di queste migliaia di imprese, si aggiunge anche, la perdita di oltre 200.000 aziende che, in un modo o nell’altro, erano collegate a queste partite Iva. Il trend della chiusura delle attività commerciali, è un fenomeno che ormai esiste da tempo: l'e-commerce e i big del web stanno rastrellando le piccole imprese a suon di prezzi tedenzialmente più bassi.

Detto ciò, Confcommercio stima che il numero delle imprese chiuse a causa dell’emergenza economica sanitaria sia di almeno 240.000 partite Iva. Aziende che, probabilmente, in assenza di un lockdown sarebbero ancora vive.

Ma non è finita qua. Stando ai dati della Cgia di Mestre, le piccole e medie imprese italiane, nel 2020, hanno registrato una perdita di fatturato pari a 420 miliardi. E, nonostante il Governo, nei vari mesi, ha ristorato le attività più colite, tutto ciò non è bastata.

Intere filiere produttive perse sempre: con 29 miliardi di ristori, manco il 7% di perdite si è riusciti a coprire.

I settori colpiti, a parte quello alimentare, sono stati tutti: dal convegnistica alle fiere, dallo sport alla cultura, fino ad arrivare allo spettacolo. Tuttavia, quello che ha registrato maggiori perdite riguarda la ristorazione e l’accoglienza alberghiera.

Al contrario, i giganti del web, in Italia, durante questo periodo, hanno invece registrato un aumento di ricavi del 17%. Aumento che non sempre coincide con il pagamento delle tasse da parte di queste.

+85.000 imprese nel 2020: come sopravvivere al Fisco?

Si, perché i giganti del web, pagano solo il 30% di imposte sul loro utile. Una differenza abissale, se pensiamo che le piccole imprese versano nelle Casse del Fisco, quasi il 60% di tasse (tra imposte sul reddito e contributi Inps).

Tuttavia, anche le piccole imprese possono beneficiare di una tassazione come quella delle multinazionali. Queste, infatti, per ridurre il peso del Fisco sui loro utili, attuato una pianificazione fiscale.

La pianificazione fiscale è uno strumento di crescita dell’azienda utilizzato per ottenere, in maniera fiscalmente inattaccabile, una riduzione delle tasse.

Attuare una pianificazione fiscale significa utilizzare una serie di strumenti - come fanno le multinazionali - per evitare di versare nella Casse dell’Erario, circa il 60% dell’utile prodotto.

Grazie a questo strumento è possibile conoscere in anticipo l’imposizione fiscale applicata agli utili così da poter progettare i futuri investimenti nell’azienda. Ogni azienda deve produrre per il proprio imprenditore e non spartire i tuoi utili col Fisco.

Ogni azienda ha la propria pianificazione fiscale: le strategie poste in essere variano in base all’impresa e al tipo di esigenze che la stessa ha. Proprio per questo la pianificazione fiscale non è uguale per tutti.

