Patrimonio aziendale: proteggerlo ora per non rischiarlo in futuro

Secondo il Barometro Censis-commercialisti sull'andamento dell'economia, 460.000 piccole e medie imprese a causa della pandemia sono in pericolo la sopravvivenza nel 2021.

Tante sono le imprese con meno di 10 addetti e sotto i 500.000 euro di fatturato a rischio (l'11,5% del totale). In gioco, qualora tutto si verificherà, un giro d'affari di 80 miliardi: quasi un milione di posti di lavoro e il patrimonio di molti imprenditori.

Perdere patrimonio aziendale (frutto di anni di lavoro), stando ai numeri, è un pericolo alla quale tutte le aziende sono esposte.

Patrimonio aziendale: non è possibile più rimandare

La persistente crisi economica che stiamo attraversando in questi giorni ha fatto sì che, il tema della protezione del patrimonio aziendale sia di estrema attualità. La prevenzione e la pianificazione per tempo è fondamentale per salvaguardare il patrimonio dell’imprenditore e della sua famiglia.

Nasce l’esigenza di attuare, a tempo debito (chi non ha provveduto prima, è sempre in tempo), adeguati percorsi finalizzati ad una corretta gestione e allocazione dei propri beni aziendali, sia essi mobili che immobili.

Non è possibile agire come ieri

Se fino a ieri, la regola della tutela del patrimonio si basava su 3 step da seguire (individuazione dei rischi che impattano sul patrimonio aziendale, verifica di quali si possono realizzare e di scelta degli strumenti da utilizzare per tutelarlo), ora non più.

Oggi, purtroppo, non è necessario individuare il rischio e nemmeno verificare se si realizza: è abbastanza evidente ciò che stiamo assistendo nel nostro paese e i problemi che stanno accusando le piccole imprese.

Le aziende colpite dalla crisi sono tante: stabilire quanto possono sopravvivere è difficile. Per evitare di perdere tutta la ricchezza accumulata negli anni, magari tra uno o due mesi, diventa quasi obbligatorio proteggerla.

Prorogare, nel bel mezzo di questa crisi economica, la tutela del patrimonio è sbagliato. Le conseguenze di una mancata pianificazione possono avere importanti ripercussioni economiche e finanziarie per l’azienda e la famiglia dell'imprenditore.

Patrimonio aziendale: stabilire ora lo strumento da utilizzare

Pianificare la tutela del patrimonio significa stabilire quale sia lo strumento per proteggere la ricchezza aziendale e offrire dei vantaggi anche per il futuro quando la crisi poi finirà.

Oggi non bisogna aver paura di perdere ciò che si è costruito con tanta fatica e sacrifici ma sapere che ci sono degli strumenti che permettono di blindare il tuo patrimonio aziendale.

Tra l’altro, sono sempre più insistenti le voci che vogliono l’inserimento di un’imposta patrimoniale per fronteggiare la crisi economica sanitaria, nonché l’indebolimento delle casse dello Stato.

