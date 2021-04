Formazione e aggiornamento ICT con WhoTeach, Assintel e Formaterziario

Formazione ed aggiornamento delle competenze sono fattori fondamentali soprattutto in un contesto dinamico come quello dell'ICT, in cui occorre sempre essere allineati sui nuovi approcci, sui nuovi processi oltre che sulle ultime tecnologie. E questo è vero tanto a livello di conoscenze tecniche - le hard skills - quanto rispetto alle soft skills (conoscenze comporta, mentali e manageriali).

Il Gruppo di Lavoro HR & Formazione di Assintel ha individuato un nuovo ed articolato programma formativo che verrà erogato in collaborazione con Formaterziario, a tariffe agevolate e in modalità digitale grazie alla partnership tecnologica con Social Thingum che mette a disposizione la piattaforma di digital learning WhoTeach.

Il programma, che prevede corsi della durata di 16 ore frazionati ciascuno in quattro mattinate, è ricco di spunti formativi multidisciplinari trattati da docenti di alto livello e con taglio pragmatico, da utilizzare subito nel proprio contesto aziendale/imprenditoriale.

Edizione 2021

22/23 e 26/27 aprile | Docker

3/4 e 10/11 maggio | Il Mindset Agile per affrontare le sfide

5/6 e 12/13 maggio | Risk Management Cognitivo

17/18 e 24/25 maggio | Learning From Data: Machine Learning e Deep Learning con Python

19/20 e 26/27 maggio | AI discovery

7/8 e 14/15 giugno | Metodologie di software testing

9/10 e 16/17 giugno | Marketing e comunicazione con Adobe InDesign

21/22 e 28/29 giugno | Modalità di comunicazione efficace in tempi di Smart Working

5/6 e 12/13 luglio | Gestione delle riunioni

7/8 e 14/15 luglio | Espansione vendite ICT