GIOIN, DIGITAL MAGICS E GRUPPO 24 ORE PER PARLARE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Giovedì 29 aprile dalle 15:30 alle 18:00 c’è un evento da non perdere!

Per iscriverti clicca qui!

L’EVENTO

L’acelleratore di progetti digitali Digital Magics in collaborazione con il Gruppo 24 Ore e Gioin, l’esclusivo network digitale dedicato all’innovazione, organizza un evento imperdibile sull’Intelligenza Artificiale (AI), strumento che ormai è entrato a far parte delle nostre vite in maniera imprescindibile.

Molti non sanno infatti che anche se sembrano questioni lontane dal nostro quotidiano, senza renderci conto, utilizziamo già moltissime tecnologie che sfruttano i meccanismi dell’Intelligenza artificiale, la cui nascita risale a più di 60 anni fa.

“ L’intelligenza artificiale (IA) è l’abilità di una macchina di mostrare capacità umane quali il ragionamento, l’apprendimento, la pianificazione e la creatività, permette ai sistemi di capire il proprio ambiente, di mettersi in relazione con quello che percepisce e risolvere problemi e agire verso un obiettivo specifico.

I sistemi di IA sono capaci di adattare il proprio comportamento analizzando gli effetti delle azioni precedenti, prevedendone quelli futuri e lavorando in autonomia, affiancando o sostituendo l’uomo in molte attività.”(Fonte: https://www.gioin.it/it/eventi/artificial-intelligence/ )

I PARTECIPANTI

L’evento sarà condotto dal team esperto di Digital Magics con l’intervento di alcuni esperti di settore e la presenza di 6 imprenditori più innovativi in ambito di Intelligenza artificiale, tra cui: Enrico Ferrari (Head of R&D Projects RuleX), Francesco Magagnini (Co-Founder e CEO Kellify), Fabrizio Machella (Co-Founder e CEO Mercurius BI), Arianna Arienzo (CEO & Co-Founder VoiceMed), Francesca Saraceni (CEO e Co-Founder Intellico) e Francesco Epifania (CEO, Owner e Founder Social Things) Che presenta la prima piattaforma di e-learning digitale WhoTeach che sfrutta l’intelligenza artificiale per supportare gli istituti di formazione e le imprese nell’ erogazione e creazione di corsi online di alta qualità, con maggior efficienza ed efficacia dei metodi tradizionali.

La componente Artificial Intelligence di WhoTeach infatti, è un sistema di raccomandazione (RS) che, tramite il Machine Learning e l’Intelligenza Artificiale (AI), aiuta gli esperti e docenti a creare aggregare contenuti e materiale didattico, suggerendo i contenuti più adatti alle esigenze degli utenti, sulla base del loro profilo, delle competenze personali e delle risorse precedentemente visitate, riducendo il tempo richiesto da parte degli esperti e docenti.

Non perderti l’evento! ISCRIVITI SUBITO!

x