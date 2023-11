Cameriera serve amante e moglie per l'anniversario: "Non sapevo fosse sposato"

Cameriera serve l'amante e la moglie per l'anniversario di matrimonio: "Non sapeva lavorassi qui, mi sono vendicata"

Le vicende più incredibili, spesso, sono raccontate sui social. Come quella che ha visto come protagonista Cassey, una cameriera e Tiktoker, che ha raccontato un episodio "unico" nel suo genere che le è capitato mentre era al lavoro nel ristorante in cui fa la cameriera.

La giovane ha raccontato in un video Tiktok di aver servito l’uomo con cui si stava frequentando, capitato – per caso – proprio nel ristorante dove lei fa la cameriera. Marito e moglie, erano andati a cena fuori per festeggiare il loro quarto anniversario di matrimonio. “Non sapevo fosse sposato“, ha spiegato la cameriera, raccontando, poi, del modo in cui si è ‘vendicata’. Cassey ha infatti spiegato di aver fatto di tutto per mettere l’uomo, con cui si era conosciuta poche settimane prima a una festa e con cui era uscita una volta, a disagio, facendo complimenti di continuo alla moglie e lanciandogli occhiate, tanto che l’uomo ha ‘sudato freddo‘ durante tutta la cena.

Alla fine della cena, come consuetudine del ristorante, la cameriera ha omaggiato alla coppia una scatola di tartufi con scritto sopra “Buon anniversario di matrimonio” e ha augurato loro di avere “uno splendido matrimonio”, chiedendo alla coppia di ritornare anche l’anno prossimo. Quindi, prima di lasciare il locale, lui le ha anche lasciato una mancia del 100% che la titkoker ha definito i “soldi del silenzio”.