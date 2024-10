Carmen Russo: "Enzo Paolo Turchi al GF: mi manca molto ma spero resti a lungo"

"Ho visto mio marito Enzo Paolo al Grande Fratello un po' provato e triste. Gli manco io, gli mancano i miei baci e l'affetto di nostra figlia Maria ma non deve mollare. Noi vogliamo che resti al GF il più a lungo possibile". Carmen Russo ha appena scritto una lettera al marito Enzo Paolo Turchi che è nella Casa del Grande Fratello e ne parla domani a "Storie di donne al bivio week end" condotto da Monica Setta in onda sabato 5 alle 14.50 su RAI2.

"Ogni giorno preparo sughi che congelo nell'attesa che Enzo Paolo torni a casa il più tardi possibile. Mia figlia si allena a fare la pasta alla carbonara perché vuole imparare a cucinare per il papà" dice ancora Carmen Russo. E poi: "Io ed Enzo Paolo dopo oltre 40 anni di nozze ci amiamo come il primo giorno, ci baciamo sempre e c'è tra noi grande passione. Se ci capita di litigare ci baciamo e balliamo insieme. Tutto passa e facciamo pace. Enzo mi manca fisicamente ma so che fa una cosa bella come il Grande Fratello".