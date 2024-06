CHIAMATELO CA’ MESTRE

6 giugno 2024 è la data da ricordare: dalle 9 alle 21 i cittadini di Mestre, e non solo, sono invitati a partecipare ad un evento imperdibile.

Lo storico centro commerciale, posizionato nel cuore di Mestre, in Piazza XXVII Ottobre, cambia nome: si chiamerà Ca’ Mestre e sarà pronto a creare una nuova storia, dai contenuti “internazionali”, ma con un messaggio di appartenenza al territorio e alla città.

Il 6 giugno 2024 dalle ore 9 alle 21 verranno presentate, con un evento aperto al pubblico, le nuove atmosfere che rivoluzioneranno il concetto che sta alla base dell’esperienza di shopping offerta, riportando il centro ad essere catalizzatore di eventi e iniziative in città.

Ricchissimo il programma della giornata, dall’apertura del centro alle ore 9 fino alla chiusura eccezionalmente prorogata alle ore 21: si parte con esibizioni musicali passando dalla musica classica del Di Benedetto Quintet a quella più contemporanea dei Musicanti di San Crispino, fino al dj set di Gloria Fregonese, modella, influencer e dj veneta. Per tutta la giornata artisti e performers con le loro esibizioni e i meravigliosi costumi coinvolgeranno la clientela per dare vita ad una grande festa fino a sera.

Il centro commerciale, insomma, intende stare al passo con in tempi e con le richieste dei clienti: il rilancio ha infatti lo scopo di renderlo un luogo per i cittadini, lo shopping e la socialità, restituendo alla città di Mestre una shopping experience di qualità e di prestigio.

Oltre allo shopping, il centro ospiterà fino al 23 febbraio 2025 la più Grande Mostra di Modelli costruiti con i Mattoncini LEGO®. Eccezionalmente, dal 6 al 12 giugno, i visitatori avranno la possibilità di visitarla con il 50% di sconto sul prezzo intero del biglietto.

Oltre al nuovo nome, un nuovo look e un nuovo claim verranno raccontati durante l’evento del 6 giugno, alla presenza della proprietà Commerz Real Investment, delle società di gestione Stilo Retail e commercializzazione Arcus Real Estate, società del Gruppo Percassi, della Direzione del Centro CBRE Property Management e di Giovanni Rossi Studio + partner Advercity, ideatori della nuova campagna adv del centro.

About Commerz Real

Commerz Real è l'asset manager per gli investimenti immobiliari del gruppo tedesco Commerzbank e vanta oltre 50 anni di esperienza sul mercato internazionale. Oltre 800 dipendenti gestiscono un patrimonio di circa 34 miliardi di euro presso la sede centrale di Wiesbaden e in altre 17 sedi e filiali in Germania e all'estero. L'azienda coniuga un ampio know-how nella gestione degli asset con una vasta esperienza nella strutturazione per offrire la propria gamma di servizi per fondi incentrati su beni materiali e soluzioni di finanziamento su misura. I suoi fondi comprendono il fondo immobiliare aperto Hausinvest, il fondo infrastrutturale Klimavest, prodotti di investimento istituzionali, nonché partecipazioni imprenditoriali con il marchio CFB Invest, con investimenti concentrati nei settori immobiliare e delle energie rinnovabili. Nel suo ruolo di società di leasing del Gruppo Commerzbank, Commerz Real offre soluzioni di leasing di beni strumentali su misura.

Ca’ Mestre

Il centro commerciale si trova nel cuore di Mestre e a poco più di 1 km dalla stazione ferroviaria di Venezia-Mestre; nella sua storia lunga oltre 50 anni, il centro ha costruito un legame forte con il territorio e la comunità locale.

GLA: 12.000mq

Negozi: COIN, Cisalfa, Feltrinelli, Feltrinelli Bistrot, PAM, OVS, Demenego, Burato, Equivalenza, Italian Concept parrucchiere ed estetica, Lava&Cuce.