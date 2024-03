La più importante catena alberghiera italiana dedicata alle famiglie con bambini si prepara a vivere una grande stagione in tutti i villaggi della Riviera Romagnola

Club Family Hotel, la grande catena specializzata nell’accoglienza delle famiglie con bambini, sta preparando una estate coi fiocchi. In tutte le tredici strutture dove ci sono servizi all inclusive al top, si stanno realizzando i lavori in vista di una estate che si preannuncia molto buona. Nei villaggi del cuore targati CFH l’imprenditore Andrea Falzaresi propone molti servizi unici, che lo hanno portato al top anche nelle classifiche dei villaggi e degli hotel più gettonati.

Per l’estate 2024 è confermata la vacanza gratuita per tutti i figli sino a 18 anni e una formula all inclusive anche questa unica, perchè consente in qualsiasi momento di avere l’open bar e servizi gratuiti di spiaggia e in piscina.

Quest’anno Falzaresi è l’unico operatore turistico che inserirà nei pacchetti all inlcusive anche l’ingresso gratuito a Mirabilandia e a Mirabilandia Beach. Questa offerta è valida in tutte le location Club Family Hotel che sono situate a Milano Marittima, Riccione, Cesenatico e Cervia.

Mentre si tirano a lucido i villaggi per le aperture previste in maggio, Falzaresi si sta preparando ad un altro investimento consistente, per ristrutturare radicalmente l’Hotel Le Conchiglie di Riccione e rilanciare una intera parte del lungomare riccionese. Dopo l’aggiudicazione del grande complesso all’asta, è già pronto un ambizioso progetto per realizzare un grande albergo affacciato sull’Adriatico.

“Stiamo completando l’iter burocratico con il Comune di Riccione, per poter iniziare la riqualificazione della struttura. Riusciremo a ricavare un centinaio di camere spaziose nel corpo centrale e nove suite con giardino privato nuove al pian terreno, dove prima c’erano delle attività commerciali. Nello spazio verde sul retro avevamo la possibilità di costruire per ricavare altre camere, tuttavia ritengo giusto diversificare ulteriormente l’offerta, senza dover versare altro cemento. Abbiamo deciso così di mantenere il verde e ricavare altri spazi, per le famiglie che desiderano vivere una vacanza più esclusiva e a contatto con la natura. Io e i miei principali collaboratori crediamo molto in questo progetto e per l’estate 2025 offriremo alle famiglie un’altra grande opportunità di vacanza in un altro luogo magico dove trascorre dei momenti indimenticabili”.

Falzaresi preannuncia una grande estate: “Abbiamo tantissime richieste di informazioni e molto interessamento , da tutte le province italiane e anche dall’estero. È un buon momento, certo, visto che negli ultimi anni ne sono successe di tutti i colori, incrociamo le dita, ma siamo contenti e fiduciosi di come stiamo lavorando, perchè le famiglie che ci scelgono sono sempre di più”.