“Brunini, SEA: “Incentiviamo viaggio sempre più touchless”

"Milano Linate è il primo aeroporto italiano a dotarsi di questa nuova tecnologia ed il primo in Europa a realizzare tutti i controlli dei bagagli a mano con le nuove macchine TAC", ha spiegato ai microfoni di Affaritaliani.it Armando Brunini, Amministratore Delegato di SEA, società che ha in gestione gli scali milanesi di Linate e Malpensa. "Si tratta di macchine per il controllo dei bagagli a mano di ultimissima generazione che utilizzano la TAC anziché i raggi X, quindi sono molto più precise nell’individuare oggetti pericolosi e anche molto più veloci. Il progetto è stato concepito prima dello scoppio della pandemia ed ora è a maggior ragione ancora più necessario, perché velocizza le code e limita i momenti di contatto".

Quanto al valore complessivo dell'investimento, Brunini ha spiegato: "Abbiamo impiegato in totale 10 milioni per la realizzazione del progetto, di cui 3 solo su Linate. Sono convinto che in futuro questa tecnologia sarà utilizzata anche in altri aeroporti perché è quella più all’avanguardia".

Per tutelare la sicurezza dei passeggeri, SEA sta cercando di creare "condizioni affinché il viaggio sia il più possibile contactless e touchless". "Laddove questo non sia possibile - ha sottolineato il numero uno dell'azienda -, utilizziamo tutte le soluzioni necessarie per contrastare il rischio del contagio. È ormai da anni che SEA sta investendo in innovazione nei propri aeroporti".

