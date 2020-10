Fratelli di Crozza: De Luca la liguria gli ospedali liguri per non spendere curano patologie con il bacetto sulla bua

appare arrabbiato come il Presidente della Campania nell’intervista a Porta a Porta di Bruno Vespa. Il motivo sta nei numeri e precisamente nella classifica dei finanziamenti che le Regioni ricevono dal Fondo Sanitario Nazionale che vedono la regione campana sotto di 300 milioni l’anno rispetto a molte altre a causa della sua “età media molto più bassa delle altre”. Oggetto del risentimento in particolare la Liguria che essendo la Regione più vecchia d’Italia, riceve maggiori risorse per la Sanità. Come sempre per De Luca, il risentimento non rimane mai nei confini politici, ma diventa viscerale e personale, ma soprattutto esilarante.