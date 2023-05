A290_β, Alpine svela la sua show-car super sportiva 100% elettrica

A290, compatta elettrica Alpine, si presenta nella veste super sportiva della show-car A290 “beta”.

In un’inedita configurazione a tre posti, questa show-car pone l’asticella al top delle prestazioni e dell’agilità per la sua categoria. Con i due motori elettrici all’anteriore, A290_β è una show-car super sportiva con una messa a punto estrema per conferire all’auto un comportamento al tempo stesso divertente ed efficiente.

La show-car presenta forti segni distintivi come gli iconici cerchi Alpine, il cockpit ispirato al mondo delle gare automobilistiche e materiali pregiati e innovativi. Questa show-car, lunga 4,05 metri per una larghezza di 1,85 metri e un’altezza di 1,48 metri, preannuncia un’auto di serie vivace ed agile, dotata di passo corto ed ampie carreggiate che promette una guida sportiva, mantenendo la massima stabilità ad alta velocità. I designer della show-car Alpine A290_β hanno curato ogni minimo dettaglio per aumentare al massimo le prestazioni aerodinamiche e le sensazioni al volante. A livello di frontale, il paraurti è, infatti, dotato di grandi prese d’aria per migliorare sia l’aerodinamicità che il raffreddamento.