Al SOLUTRANS 2023 Mobilize presenta Bento il micro veicolo 100% elettrico

Bento, debutta in Italia nel corso del primo semestre 2024,

pensato per i clienti professionali che hanno bisogno di un veicolo compatto, pratico e sicuro per la consegna di beni e servizi (riparazioni, manutenzioni, servizi alla persona, consegne on demand, ecc.) nelle aree urbane e periurbane caratterizzate da crescenti esigenze in termini di rispetto dell’ambiente e gestione del traffico.

Progettato con il 50% di materiali riciclati (rispetto a una media del 15%), Bento è un micro-veicolo monoposto 100% elettrico, con autonomia di 140 chilometri e velocità massima di 80 km/h;

Bento, silenzioso e con zero emissioni alla guida, consente l’accesso alle zone a traffico limitato;

Il cavo di ricarica, solidale al veicolo, è di Tipo standard (per uso domestico) o Tipo 2 (compatibile con le stazioni di ricarica pubbliche su strada, nelle aziende e nei parcheggi).

Bento è dotato di airbag, equipaggiamento raro per i quadricicli, e climatizzazione;

L'abitacolo di Bento è chiuso da porte laterali in vetro, con apertura verticale per consentire agli utenti di uscire sempre dal lato giusto della strada e anche tra due auto parcheggiate. Quest’architettura è, inoltre, più sicura per pedoni e ciclisti, in quanto la porta non sporge sulla carreggiata o sul marciapiedi.

Bento, con un volume utile di 1 m3 (80 kg di carico utile), è dotato di cassone chiuso su cui vengono proposti vari allestimenti interni per rispondere alle esigenze degli operatori professionali dei servizi di prossimità;

La carrozzeria e il cassone di Bento possono essere personalizzati.

Bento è dotato di connettività nativa, indispensabile per garantire la gestione delle flotte aziendali. Questo sistema consente, infatti, di caricare in tempo reale i dati del veicolo -come il livello di carica della batteria o la geolocalizzazione - su un server online sicuro e trasmetterli alle piattaforme di gestione aziendale;

Bento è inoltre dotato di un sistema di accesso e avviamento con chiave digitale mediante smartphone, per esempio per facilitare lo scambio e la rotazione dei veicoli delle flotte aziendali.

Le infrastrutture di ricarica devono adattarsi alle esigenze delle aziende e non viceversa. Che si tratti di flotte di veicoli elettrici leggeri, veicoli commerciali o mezzi pesanti, Mobilize Power Solutions sostiene e facilita la transizione degli operatori professionali verso una mobilità sostenibile:

Consulenza sulla strategia di ricarica da adottare a seconda delle specificità e degli obiettivi operativi, finanziari ed energetici delle singole aziende;

Sviluppo di opportune soluzioni di ricarica e monitoraggio del loro funzionamento;

Continuità del servizio per le aziende con interventi di manutenzione preventiva e correttiva e assistenza 24/7.

Soluzioni per il monitoraggio e la gestione ottimizzata delle flotte

Mobilize Fleet Monitoring offre una serie di soluzioni per monitorare, ottimizzare e assicurare la gestione delle flotte.

Mobilize Fleet Data: utile per raccogliere facilmente e in tempo reale i dati non elaborati dei veicoli, come chilometraggio, avvisi di manutenzione e gestione, autonomia per i veicoli elettrici, geolocalizzazione, informazioni di guida, come consumo di carburante ed energia, e punteggio di eco-guida per scopi didattici.

Mobilize Fleet Connect: è una piattaforma Web e mobile per la gestione completa, semplificata e smart delle flotte, che comprende i dati del veicolo in tempo reale, ma considera anche elementi finanziari e di mobilità. Permette ai gestori delle flotte di prevedere meglio i costi, gestire gli interventi di manutenzione, contenere il consumo di energia e ridurre le emissioni di CO2, mediante la pianificazione anticipata e geolocalizzata degli spostamenti dei dipendenti.