Appendino:" importante inaugurazione

“Circa un anno fa abbiamo sottoscritto un Protocollo con CDP che prevedeva una serie di impegni. Oggi questi impegni possono dirsi realizzati. L’apertura della nuova sede permette di avvicinare le imprese ai fondi su cui sta lavorando CDP. Stiamo completando l’iter di Cavallerizza. CDP ha, poi, deliberato uno strumento che ci permetterà di accedere a risorse per prolungare la tratta di Metro 2. Lavoreremo su un nuovo Protocollo per darci nuovi obiettivi per lo sviluppo della città”, ha dichiarato ai microfoni di Affaritaliani.it Chiara Appendino, sindaca di Torino.

Torna all'articolo