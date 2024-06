Citroën rivoluziona le City Car con la nuova ë-C3 Elettrica e la C3 benzina

Citroën sfida le convenzioni delle city car del segmento B progettate e costruite in Europa con la presentazione della nuova C3 di quarta generazione,

disponibile sia in versione 100% elettrica che con motore a benzina. La nuova ë-C3 promette un comfort senza pari, un'esperienza elettrica facilitata e un rapporto qualità-prezzo imbattibile, mentre la rinnovata C3 a benzina combina prestazioni e affidabilità con un design moderno e intelligente.

La Nuova ë-C3: Mobilità Elettrica Accessibile a Tutti

La ë-C3, 100% elettrica, inaugura un nuovo capitolo per Citroën. Questa city car versatile è progettata per offrire i vantaggi della mobilità a emissioni zero senza compromettere il comfort o il prezzo. Il motore elettrico da 83 kW (113 CV) e la batteria LFP da 44 kWh garantiscono un'autonomia di circa 320 km secondo il ciclo WLTP. La ricarica rapida a corrente continua da 100 kW permette di ricaricare dal 20 all'80% in soli 26 minuti, mentre la nuova App ë-ROUTES ottimizza i lunghi viaggi fornendo dati in tempo reale sulla rete di ricarica.

La nuova ë-C3 rappresenta con orgoglio la quarta generazione della vettura più popolare di Citroën, che ha venduto più di 5,6 milioni di unità dal lancio della prima generazione nel 2002. La C3 è il modello più venduto della marca e rappresenta il 29% del volume delle vendite europee di Citroën. Nel 2022, la C3 ha conquistato l'11% del segmento delle city car in Europa.

Comfort e Tecnologia Avanzati

La nuova ë-C3 offre una sensazione di "tappeto volante" grazie alle sospensioni Citroën Advanced Comfort® con smorzatori idraulici progressivi, una novità nel segmento delle city car. L'abitacolo spazioso e ben progettato, con i nuovi sedili Citroën Advanced Comfort®, offre un ambiente simile a quello di un salotto di casa, garantendo comfort e supporto su qualsiasi distanza. Con un'altezza di 1,57 m, la ë-C3 offre una posizione di guida più alta, una maggiore visibilità e un accesso più facile all'auto.

Le sospensioni Citroën Advanced Comfort® utilizzano due fine corsa idraulici in combinazione con ammortizzatore e molla, sostituendo i tradizionali fine corsa meccanici. Questo sistema funziona in due fasi a seconda delle sollecitazioni applicate: per sollecitazioni leggere, molle e ammortizzatori controllano i movimenti verticali senza attivare gli smorzatori idraulici; per sollecitazioni maggiori, smorzatori idraulici di compressione ed estensione rallentano progressivamente i movimenti, evitando colpi bruschi. Il comfort fa parte integrante del DNA di Citroën e la nuova ë-C3 non fa eccezione, grazie alle innovazioni Citroën come le nuove versioni dei sedili Citroën Advanced Comfort® e le sospensioni con smorzatori idraulici progressivi.

Un Abitacolo Pensato per il Massimo Comfort

Lo spazioso abitacolo della nuova ë-C3 è stato realizzato con superfici semplici ma raffinate per offrire agli occupanti un ambiente lounge simile a quello del salotto di casa. I nuovi sedili Citroën Advanced Comfort® sono progettati su misura per l'auto e utilizzano una schiuma aggiuntiva per offrire una sensazione accogliente e confortevole fin dal primo contatto e un buon supporto durante i viaggi, su qualsiasi distanza. Con un'altezza di 1,57 m, la nuova ë-C3 offre agli occupanti dei sedili anteriori 100 mm in più di spazio per la testa, una posizione di guida più alta e dominante e una maggiore sensazione di controllo e sicurezza. Tutti beneficiano di una maggiore visibilità verso l'esterno, che contribuisce ad aumentare la sensazione di benessere a bordo.

Infatti, la nuova ë-C3 propone un abitacolo decisamente più spazioso rispetto al modello precedente, nonostante sia solo 19 mm più lunga e 6 mm più larga. Lo spazio ai gomiti per i passeggeri posteriori è superiore di 19 mm e per gli occupanti anteriori è maggiore di 21 mm rispetto alla media del mercato, mentre lo spazio per le ginocchia dei passeggeri posteriori è il migliore della categoria, almeno 20 mm in più rispetto alla media.

Trasportare oggetti e bagagli è facile a bordo di nuova ë-C3. L'abitacolo, più alto, è ricco di vani portaoggetti utili e pratici sui pannelli delle porte, sulla console centrale e sotto il bracciolo centrale, mentre la console centrale è provvista di un tappetino di ricarica wireless (di serie sulle versioni "Max"). La comoda modularità degli schienali posteriori frazionabili 60-40 (di serie sulla versione Max) e la larghezza tra i passaruota posteriori di 1015 mm consentono di trasportare oggetti di grandi dimensioni ogni qualvolta necessario, mentre i generosi 310 litri di volume del bagagliaio dietro i sedili posteriori sono sufficienti per la maggior parte delle uscite per lo shopping.

L’Elettrico Facile con la Nuova ë-C3

La nuova ë-C3 è dotata di un motore elettrico da 83 kW (113 CV) che eroga la potenza e la coppia necessarie per gli spostamenti quotidiani e i lunghi viaggi. La batteria LFP da 44 kWh garantisce un'autonomia di circa 320 km secondo il ciclo WLTP. La ricarica rapida a corrente continua da 100 kW impiega solo 26 minuti per ricaricare dal 20 all'80% della capacità. Facile accesso a oltre 540.000 stazioni di ricarica in tutta Europa.

App ë-ROUTES

La nuova App ë-ROUTES permette ai conducenti di Citroën ë-C3 di ottimizzare i lunghi viaggi accedendo in tempo reale ai dati più affidabili della rete di ricarica e a quelli del veicolo. Utilizzando l'App MyCitroën, i conducenti possono gestire gli orari di ricarica, programmare il preriscaldamento o precondizionamento del veicolo, controllare il livello di carica della batteria e l’ubicazione del veicolo a distanza.

La Rinnovata C3 a Benzina: Prestazioni e Versatilità

Oltre alla nuova ë-C3, Citroën rinnova anche la sua iconica C3 con motore a benzina, disponibile con il motore PureTech 1.2 da 100 CV, abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti. Questa versione combina prestazioni eccellenti e una grande versatilità d'uso, assicurando accessibilità e affidabilità.

La rinnovata C3 introduce una vera differenziazione nel mercato dei modelli hatchback a benzina del segmento B. Innovativa, moderna e intelligente, rappresenta un passo avanti rispetto alla generazione precedente sotto ogni aspetto. Con un design unico e deciso, un comfort di bordo significativo e dotazioni utili per l'uso quotidiano, la C3 continua a essere un modello iconico e di successo per Citroën.

Un’esperienza di Comfort Unica

La C3 è nota per l'esperienza di guida fluida e il comfort a bordo che sa offrire. Il nuovo modello rafforza ulteriormente questo aspetto, combinando il piacere di guida con l'effetto di un bozzolo isolato dai disturbi del mondo esterno.

Citroën Advanced Comfort® Suspension

Per la prima volta, la nuova C3 adotta sospensioni con smorzatori idraulici progressivi. Questa esclusività Citroën è presente di serie su tutte le versioni della C3 e offre agli occupanti una sensazione unica di comfort a bordo. Al posto dei finecorsa meccanici, in ogni angolo del veicolo vengono utilizzati due smorzatori idraulici abbinati all'ammortizzatore e alla molla: uno per la compressione e l'altro per la decompressione. Questa soluzione tecnologica consente agli ingegneri di regolare più liberamente le sospensioni, offrendo una percezione su strada molto più fluida, con la sensazione di scivolare sulle asperità.

Sedili Advanced Comfort®

Ideale complemento delle sospensioni, i sedili Citroën Advanced Comfort® contribuiscono a fornire un'esperienza di viaggio unica. Presenti su tutte le versioni della nuova C3, sono stati progettati con un'imbottitura di schiuma aggiuntiva per offrire una sensazione di accoglienza e comfort. Essi sono inoltre rivestiti con un nuovo tessuto che aumenta la percezione di qualità e durata. Con una larghezza maggiore di 11 mm rispetto alla media del segmento e un supporto laterale migliorato, questi sedili assicurano una postura ottimale durante i lunghi viaggi.

Tecnologia a Bordo

La nuova C3 è dotata di numerosi dispositivi tecnologici che migliorano l'esperienza di guida. Il nuovo Citroën Head-Up Display sostituisce il quadro strumenti tradizionale con un display digitale trasparente situato sopra il volante. Questo sistema permette di visualizzare le informazioni essenziali, come la velocità, le indicazioni di navigazione e i dati di sicurezza, direttamente nella linea di visione del conducente, riducendo così la necessità di distogliere lo sguardo dalla strada.

Smartphone Station e Infotainment Avanzato

Il sistema di infotainment avanzato della nuova C3 include la "Smartphone Station", un supporto pratico e ben posizionato che consente di utilizzare il proprio smartphone come display secondario. Il touchscreen a colori da 10,25 pollici con navigazione 3D è situato al centro del cruscotto e offre una connettività senza soluzione di continuità, integrando Apple CarPlay e Android Auto. Questo sistema consente di gestire facilmente musica, messaggi e telefonate, oltre a fornire aggiornamenti sul traffico e informazioni sulla ricarica per la versione elettrica.

Sicurezza e Assistenza alla Guida

Citroën ha equipaggiato la nuova C3 con un'ampia gamma di tecnologie di assistenza alla guida per garantire sicurezza e comfort su strada. Tra queste, l'Active Safety Brake, che aiuta a evitare o mitigare le collisioni con altri veicoli, pedoni o ciclisti, e l'Active Lane Departure Warning, che avvisa il conducente quando il veicolo inizia a deviare dalla sua corsia senza attivare l'indicatore di direzione. Altre caratteristiche includono il riconoscimento dei segnali stradali, l'assistenza al parcheggio con sensori posteriori e la videocamera di retromarcia.

Design Innovativo e Moderno

Il design della nuova C3 è stato completamente rinnovato per offrire un aspetto moderno e accattivante. La vettura presenta linee decise e dinamiche, con una calandra frontale imponente e fari a LED distintivi. Le superfici lisce e i dettagli cromati aggiungono un tocco di eleganza, mentre la scelta di colori vivaci e combinazioni bicolore consente di personalizzare l'auto secondo i gusti individuali.

Interni Eleganti e Funzionali

Gli interni della nuova C3 sono stati progettati per offrire un ambiente elegante e funzionale. I materiali di alta qualità, le finiture curate e i dettagli cromati contribuiscono a creare un'atmosfera raffinata e accogliente. Gli spazi sono ottimizzati per garantire comfort e praticità, con numerosi vani portaoggetti e una console centrale ben organizzata.

Accessibilità e Gamma

La ë-C3 sarà disponibile a partire da 23.900 euro, mentre una versione con autonomia di 200 km arriverà nel 2025 a un prezzo di 19.990 euro. La versione a benzina, con il motore PureTech 1.2, sarà disponibile a partire da 14.990 euro, rendendo la C3 accessibile a una vasta gamma di clienti. Citroën ha lavorato per garantire che la nuova gamma C3 offra un rapporto qualità-prezzo imbattibile, senza compromettere la qualità o le prestazioni.

Citroën rivoluziona il segmento delle city car con la nuova ë-C3 elettrica e la rinnovata C3 a benzina, offrendo soluzioni innovative e sostenibili per una mobilità moderna e confortevole. Con un focus su comfort, tecnologia e accessibilità, la nuova gamma C3 è pronta a soddisfare le esigenze di un pubblico ampio e diversificato. Sia che si tratti di una scelta elettrica o a benzina, Citroën continua a essere sinonimo di qualità, innovazione e comfort nel mondo delle city car.