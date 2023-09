Con Nuovo Peugeot E-3008: parte la rivoluzione elettrica di Stellantis

Peugeot sostituisce la sua best-seller 3008 con un nuovissimo Suv fastback elettrico, il “Next-Level” E-3008.

Autonomia fino a 700 km, tempo di ricarica di 30 minuti, piacere di guida, prestazioni, efficienza e servizi connessi, sono le principali caratteristiche di questa autovettura che sarà commercializzata a partire da febbraio 2024 in diversi paesi. La gamma si baserà su due livelli di allestimento, Allure e GT (con 3 pacchetti di opzioni per una scelta semplice) e tre propulsori 100% elettrici (210 CV, 230 CV con autonomia estesa e 320 CV Dual Motor a 4 ruote motrici). Saranno presenti anche propulsori ibridi, a seconda dei mercati.

Linda Jackson, Ceo di Peugeot, ha detto "Il lancio del Next-Level E-3008 è un passo importante nella radicale trasformazione di PEUGEOT in un marchio 100% elettrico, con l’obiettivo di stabilire nuovi punti di riferimento in termini di design, piacere di guida ed efficienza. Con il suo design esterno, lo spettacolare PEUGEOT Panoramic i-Cockpit®, il suo piacere di guida e le prestazioni elettriche inedite, il Next-Level E-3008 inaugura una nuova era per PEUGEOT, quella del marchio generalista che offre la più ampia gamma di veicoli elettrici sul mercato”. Il dinamismo delle linee feline di Nuovo E-3008 deriva anche dalle dimensioni equilibrate del veicolo (lunghezza: 4,54 m, larghezza: 1,89 m, altezza: 1,64 m), che lo rendono uno dei SUV 100% elettrici più compatti del segmento C, pur offrendo ampio spazio per i passeggeri e i bagagli.

Su Nuovo E-3008, PEUGEOT introduce un nuovo trattamento del frontale. Mentre l'iconica firma luminosa a tre artigli del marchio rimane saldamente al suo posto, il trattamento dei fari e della calandra è radicalmente nuovo. I proiettori ultrasottili sono alloggiati in una fascia elegante che si trova sopra la griglia del radiatore e avvolge l'intero frontale. Si tratta di un elemento di design distintivo che conferisce a Nuovo E-3008 un aspetto particolarmente penetrante, affermandone la modernità e la personalità. E-3008 GT è dotato di serie della nuova tecnologia Pixel LED di PEUGEOT, che adatta automaticamente il fascio luminoso dei fari alle condizioni del traffico, mantenendo un'illuminazione ottimale senza disturbare gli altri utenti della strada. La generosa sezione posteriore di Nuovo E-3008 offre uno stile dinamico, sottolineato dall'emblematica firma luminosa a tre artigli - in 3D sulle versioni GT - pur mantenendo un’ottima abitabilità nella seconda fila e un adeguato volume del bagagliaio (520 litri sulle versioni a trazione anteriore e 470 in quella 4WD).

L'occultamento delle guarnizioni dei finestrini laterali nelle porte contribuisce al design filante delle fiancate della vettura. Il numero di inserti decorativi sulla carrozzeria è stato ridotto e tutte le parti cromate sono state eliminate. Proseguendo il lavoro di innovazione iniziato sulla 408, PEUGEOT ha dotato Nuovo E-3008 di cerchi che contribuiscono sia allo stile moderno che alle prestazioni aerodinamiche. Le parti cromate sono state eliminate a favore di tocchi laccati su alcuni elementi: Meteor Grey sul fascione paracolpi anteriore e sul paraurti posteriore, Orbital Black sui gusci dei retrovisori e sulla linea di cintura inferiore della carrozzeria. Nuovo E-3008 è disponibile in una gamma di 6 colori. Nuovo E-3008 è disponibile di serie in versione bicolore con tetto nero lucido sulla versione GT. Su questo allestimento, inoltre, anche le sezioni inferiori dei paraurti anteriore e posteriore, i passaruota e le protezioni delle soglie delle porte sono rifinite in nero lucido. All'interno spicca uno schermo panoramico HD curvo da 21 pollici che sembra fluttuare sopra la plancia.

Questo effetto è accentuato da una speciale illuminazione ambientale a LED la cui sorgente si trova sotto lo schermo stesso. Posizionato in modo da garantire un'ergonomia ottimale, lo schermo panoramico da 21 pollici è leggermente orientato verso il conducente, pur rimanendo perfettamente visibile anche dal passeggero. L'abitacolo di Nuovo E-3008 offre ai passeggeri un'esperienza rilassante, in uno spazio ampio e luminoso. I sedili sono caratterizzati da un accattivante design sagomato e da una schiuma ad alta densità. Per la prima volta nella gamma PEUGEOT, i sedili anteriori possono essere dotati di imbottiture laterali adattative che si gonfiano o si sgonfiano elettricamente per adattarsi perfettamente alla corporatura del passeggero. Per garantire una buona qualità dell’aria all'interno dell'abitacolo, Nuovo PEUGEOT E-3008 è dotato del sistema AQS (Air Quality System) che controlla costantemente la qualità dell'aria che entra nell'abitacolo e, se necessario, attiva automaticamente la funzione di riciclo dell'aria. Il conducente può scegliere tra quattro modalità di guida selezionabili tramite un comando situato sulla console centrale, per adattare le prestazioni di E-3008 ai suoi desideri e/o alle condizioni del traffico.

Nuovo E-3008 è particolarmente a suo agio anche nel traffico cittadino. Per facilitare le manovre, è provvisto di serie di una telecamera posteriore che offre al conducente due angolazioni: vista posteriore o vista dall'alto. Questa telecamera è dotata di un ugello di pulizia per mantenere un'immagine perfetta in tutte le condizioni. PEUGEOT compie un ulteriore passo avanti verso la guida semi-autonoma con il sistema Drive Assist Plus, disponibile su Nuovo E-3008. Il sistema assiste il conducente utilizzando tutti i sensori dell'auto (telecamere, radar, ecc.) e le informazioni del sistema di navigazione connesso.