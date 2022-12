Dacia Jogger si aggiudica il premio “Good Deal” agli Automobile Awards 2022

Premiare i costruttori più innovativi e più rilevanti del mondo automotive, quelli che lasciano il segno … questo è il principale obiettivo degli Automobile Awards.

Nel 2020, Sandero vinceva il premio “Good Deal” degli Automobile Awards presentando il miglior compromesso tra qualità e prezzo. Nel 2021, ad aggiudicarselo è stata Spring, la city-car elettrica più accessibile del mercato.

Quest’anno, con la vittoria del premio “Good Deal” degli Automobile Awards con Jogger, Dacia dimostra di aver chiaramente trovato la formula vincente. La Marca si è evoluta grazie alla sua nuova identità visuale, ma non ha cambiato strategia: offrire l’essenziale ad un prezzo accessibile. Il posizionamento prezzo della Marca conferma la volontà di Dacia di stare vicino ai clienti e rispondere al meglio alle loro attese.

Jogger incarna perfettamente lo spirito di Dacia. Disponibile da 5 o 7 posti, è un veicolo versatile che offre abitabilità e modularità senza compromessi. Con oltre 44.000 unità vendute dal lancio avvenuto a Marzo 2022, Jogger vanta un comprovato successo commerciale.

Non c’è dubbio che continuerà a conquistarci, soprattutto con la versione ibrida che sarà disponibile nelle concessionarie a partire dalla prossima primavera.

Lionel Jaillet – Direttore Performance Prodotto di Dacia

«Con Jogger, come con tutti i prodotti della gamma Dacia, abbiamo voluto ancora una volta riaffermare la strategia della Marca: offrire prodotti di qualità al prezzo giusto, definendo l’essenziale. Ci tengo quindi a ringraziare la giuria degli Automobile Awards per il premio “Good Deal” che dimostra come Jogger incarni perfettamente questo posizionamento e risponda alle esigenze di una clientela composta da famiglie che richiedono versatilità e abitabilità a costi contenuti.»