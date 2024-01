Dacia Sandrider: Il sogno di conquistare la Dakar 2025! Il video

DACIA ha svelato il prototipo Sandrider, progettato per partecipare alla Dakar e al Campionato Mondiale di Rally-Raid nel 2025.

Sandrider si ispira alla concept car Manifesto del 2022, il veicolo è stato sviluppato con l'esperienza sportiva di Renault Group e il supporto di Prodrive, un team britannico specializzato nel motorsport. Fedele alla filosofia di DACIA, Sandrider è stato progettato per massimizzare le performance per la vittoria, sfruttando le opportunità offerte dal regolamento della categoria Ultimate T1+ con un focus su agilità e leggerezza. I piloti e copiloti sono stati attivamente coinvolti sin dalla fase iniziale del progetto, contribuendo con la loro esperienza attraverso sessioni di progettazione in realtà virtuale. Sandrider riflette i valori chiave del marchio, rappresentando una DACIA speciale, ma sempre fedele alla sua identità.

Sandrider è stato progettato dai designer DACIA, si concentra sull'essenziale, eliminando fronzoli e conservando solo i pannelli della carrozzeria considerati indispensabili. Senza elementi decorativi superflui, l'attenzione è stata rivolta alla massimizzazione dell'aerodinamica. Il cofano anteriore corto, spiovente e flottante è stato progettato per scomparire dal campo visivo dell'equipaggio, mentre la vernice antiriflesso sulla parte superiore della plancia migliora la visibilità del pilota e del copilota, utilizzando una tecnica derivata dall'aviazione. L'abitacolo di Sandrider è stato progettato tenendo conto delle esigenze, abitudini e vincoli dei piloti e copiloti, presentando un cruscotto modulare che consente a ciascun equipaggio di personalizzare l'ergonomia e la disposizione degli elementi secondo le proprie preferenze.

Sandrider segue fedelmente il concetto DACIA "robust & outdoor". Questo si traduce in un veicolo consolidato con sottoscocca e paraurti rinforzati, carrozzeria in carbonio, sospensioni a doppio triangolo e trasmissione 4X4 adatta alle condizioni estreme. Il sistema elettrico innovativo assicura una potenza ottimale per tutti gli accessori anche in situazioni estreme. Dettagli come i sedili Sabelt rivestiti di tessuti antibatterici, ruote di scorta non carenate per facilità d'uso e un accesso agevole agli attrezzi di bordo, incluso un sistema magnetico per i dadi di fissaggio, riflettono l'approccio robusto e pratico. Sandrider utilizza pneumatici BF Goodrich di ultima generazione per garantire aderenza su tutte le superfici, con massima resistenza agli urti e alle perforazioni.

DACIA, impegnata a essere una leader nella decarbonizzazione accessibile, si allinea con gli sforzi degli organizzatori della Dakar e dei rally-raid verso gare più sostenibili. Gli ingegneri hanno lavorato sulla leggerezza per ridurre il consumo di carburante, diminuendo il peso totale di Sandrider di circa 15 kg rispetto ai prototipi comparabili. Hanno adottato un telaio tubolare più leggero, utilizzato il carbonio per la carrozzeria, eliminato elementi decorativi e scelto un motore più compatto. La suddivisione del peso tra anteriore e posteriore è stata aumentata nella parte anteriore per ottimizzare trazione e comportamento dinamico. L'aerodinamica è stata curata per ridurre la resistenza del 10% e la portanza del 40% rispetto ai prototipi comparabili, con attenzione alle prese d'aria per il raffreddamento del motore. Per gestire il calore, pigmenti contro i raggi infrarossi sono stati aggiunti direttamente al carbonio del veicolo. Sandrider utilizza un motore alimentato da carburante sintetico fornito da Aramco, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale. Questi carburanti sintetici combinano idrogeno rinnovabile con CO2 catturata, offrendo un prodotto a basso contenuto di carbonio compatibile con motori tradizionali. La Dakar è il banco di prova ideale per questa tecnologia per DACIA.

Dopo essere stato svelato oggi, Sandrider inizierà una serie di test in vari Paesi, facendo il suo debutto al Rally del Marocco 2024, tappa del Campionato Mondiale di Rally-Raid (W2RC) dal 5 all'11 ottobre. Il team ufficiale DACIA, THE DACIA SANDRIDERS, parteciperà alla Dakar e a tutte le gare del Campionato nel 2025, con tre equipaggi composti da piloti esperti. Sébastien LOEB, nove volte campione del mondo rally, correrà con Fabian LURQUIN. Cristina GUTIERREZ HERRERO, vincitrice della Coppa del Mondo di Rally-Raid nel 2021, avrà come copilota Pablo Moreno HUETE. Nasser AL-ATTIYAH, cinque volte vincitore della Coppa del Mondo Rally Tout-Terrain e leggenda della Dakar, annuncerà il suo copilota in seguito. Un mix di esperienza, talento ed entusiasmo caratterizzerà il team DACIA SANDRIDERS.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI DACIA SANDRIDER