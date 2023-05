Dacia Spring Extreme ELECTRIC 65 , migliori prestazioni e autonomia

Dacia estende la sua offerta di veicoli 100% elettrici proponendo l’allestimento Extreme su Spring con l’inedita motorizzazione Electric 65,

destinata ai clienti alla ricerca di maggiori prestazioni, piacere di guida e versatilità. Offre più potenza (65 cv/48 kW) rispetto a Spring Electric e L a coppia trasmessa alle ruote è superiore e offre maggiore dinamicità nei regimi di partenza in città e di immissione nelle strade a percorrenza veloce. Il nuovo motore Electric 65 si contraddistingue, in particolare, per il maggior regime di rotazione, 14.700 giri/minuto, tutto a vantaggio della potenza.

Intervista - Luca baglieri PR Dacia Italia

La nuova definizione tecnica del riduttore aumenta la coppia effettivamente trasmessa alle ruote motrici. In città, Spring Extreme Electric 65 accelera da 0 a 50 km/h in 3,9 secondi. Su strada, il tempo di ripresa necessario per passare da 80 a 120 km/h è quasi dimezzato (13,5 secondi contro). Spring Extreme Electruc 65 offre un’autonomia di 305. Dacia Spring Extreme Electric 65 è già disponibile al prezzo di 23.200 euro (escluso ecobonus).