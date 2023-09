Fiat nuova 600e: l'elettrico democratico

Fiat presenta la Nuova Fiat 600e, una aggiunta straordinaria alla gamma del brand Fiat che ne segna il ritorno nel segmento B.

Ha dimensioni generose con i suoi 4,17 metri di lunghezza, offre un confortevole spazio per 5 persone, vani portaoggetti anteriori per uno spazio ai vertici della categoria, vanta un'autonomia elettrica di oltre 400 km e di oltre 600 km in città ed è dotata di funzionalità di sicurezza di ultima generazione. È Disponibile in 2 diverse versioni full-electric, Nuova Fiat 600e La Prima e Nuova Fiat (600e)Red,. La Prima è disponibile in versione 5 porte, con una capacità di carico di 360 litri, è un bagagliaio anch'esso di dimensioni generose. Fiat 600e vanta eccellenti performance elettriche. Le batterie agli ioni di litio con una capacità di 54 kWh offrono un'autonomia superiore a 400 km nel ciclo combinato WLTP e oltre 600 km nel ciclo urbano, rendendo la nuova Fiat 600e il veicolo ideale sia per l’uso quotidiano in città sia per le uscite fuoriporta nei weekend. Per ottimizzare il tempo di ricarica, la nuova 600e è fornita di un sistema fino a 100 kW che consente di ricaricare rapidamente la batteria: per portare la batteria all'80% basta meno di mezz’ora, il tempo di una sosta per un pasto veloce.

Intervista: Giuseppe Galassi Managing Director di FIAT e Abarth Italia

E’ dotata inoltre di un caricatore di bordo standard da 11 kW e di un cavo Mode 3, che garantisce una ricarica completa in meno di 6 ore nelle stazioni di ricarica pubblica. Il motore eroga una potenza di 115 kW, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,0 secondi. La nuova Fiat 600e offre ampia libertà di scelta: grazie alle tre modalità di guida selezionabili (Eco, Normale, Sport), ogni cliente può esprimere la propria personalità al volante. Nuova 600e presenta un frontale più affilato e deciso con un cofano più dominante e un muso più affilato. La curva più profonda sul retro è stata mantenuta. Lo spoiler è nero per esaltare al meglio le forme rotonde. Il look esterno elegante e dinamico è esaltato dalle ruote più grandi (fino a 18” e un diametro di 690 mm), minigonne e passaruota neri opachi. Numerose caratteristiche affascinanti mettono in risalto le sue linee esterne, come i dettagli neri lucidi, gli accenti cromati e gli elementi luminosi sulle luci posteriori. La Nuova Fiat 600e è la prima compatta a offrire la cromoterapia.

I clienti possono selezionare fino a 8 colori diversi sia per la luce ambientale che per l'ambiente radio, con una combinazione predefinita tono su tono e un totale di 64 abbinamenti diversi selezionabili con le preimpostazioni corrispondenti al colore dell'auto, per un ambiente cromatico senza precedenti. Per un completo soggiorno all'italiana, il sedile del conducente è dotato di regolazione elettrica del sedile e di funzione di massaggio alla schiena, per rilassarsi dopo un lungo viaggio o un'intensa giornata di lavoro. La Nuova Fiat 600e offre anche sedili in pelle sintetica Ivory con monogramma FIAT con accenti turchesi e riscaldamento a 3 stadi per il massimo comfort e premiumness. Tappetini in velluto, sedili posteriori 40/60, USB tipo A e tipo C + tipo C 2a fila, caricatore wireless per smartphone e keyless entry con sensore di prossimità – per non dimenticare mai l'auto aperta – completano la dotazione per un soggiorno confortevole. e piacevole esperienza di guida.

Oltre a massimizzare lo spazio interno, i tecnici hanno lavorato anche sull'agilità della Fiat 600e, a partire dalle dimensioni compatte e dal passo: 4,17 metri di lunghezza totale e 2,56 di passo, che aiutano i clienti a uscire da molti spazi ristretti. Il diametro di sterzata è di 10,5 metri, tra i migliori della categoria. Due modalità di guida aiutano il guidatore nelle manovre urbane, la “modalità normale”, che favorisce la fluidità, e la “modalità eco”, che è leggera sui consumi; mentre la “modalità sportiva” consente di sfruttare al meglio lo sterzo, l'accelerazione e la potenza durante la guida fuori città. Inoltre, la Nuova Fiat 600e è dotata di una messa a punto specifica delle sospensioni per rendere le strade sconnesse più fluide, garantendo una guida confortevole su ogni tipo di terreno, oltre a un controllo ottimizzato del movimento della carrozzeria per ottenere il massimo divertimento dalla guida. Infine, gli ingegneri FIAT hanno lavorato su efficienza e sostenibilità, progettando un motore completamente nuovo che è più silenzioso del 50% rispetto alla generazione precedente. Dall'inizio del progetto 600e, l'autonomia è stata migliorata del 25%, soprattutto grazie all'evoluzione del motore e della batteria.

Ispirandosi alla famosa forma della 500 che era già aerodinamica, il team di ingegneri ha ottimizzato ogni singolo dettaglio per migliorare l'efficienza e ridurre il peso della 600e del 10% rispetto alla precedente generazione FIAT di segmento B. In termini di comfort e connettività, la Nuova Fiat 600e vanta numerose funzionalità che renderanno ogni viaggio più piacevole e divertente. Il portellone posteriore elettrico è ad apertura automatica, una vera gioia per chi ha sempre le mani occupate, a cui si aggiunge il climatizzatore ed i sensori crepuscolari e della pioggia. Completano l'offerta un impianto audio a 6 altoparlanti, una radio da 10,25” completamente personalizzabile con Navi, CarPlay e Android Auto wireless, un cruscotto digitale da 7" e servizi connessi. Perfetta per i giovani clienti che cercano una soluzione di mobilità ecocompatibile ed etica, la Nuova Fiat (600e)RED rappresenta la versione più accessibile della Nuova Fiat 600e e un ulteriore passo avanti della partnership con (RED) lanciata nel 2021 e animata dalla convinzione secondo cui tutti possono essere protagonisti del cambiamento. La nuova Fiat (600e) RED ha fatto proprio il colore rosso come tratto distintivo, sia per gli esterni (dalla carrozzeria ai loghi anteriori e posteriori), all’interno, per la fascia del cruscotto e i dettagli di design sugli esclusivi sedili in tessuto riciclato.

Il rivestimento (RED) dell’intelligente tunnel centrale sottolinea ulteriormente la partnership. Per una maggiore personalizzazione, l’auto è disponibile in due altri colori: nero e bianco. La nuova Fiat 600e La Prima offre il massimo in termini di stile, tecnologia e comfort. Il prezzo di listino chiavi in mano di Fiat (600e)RED è di 35.950€ (29.950€ prezzo grazie alle promozioni ed agli incentivi statali in caso di rottamazione), mentre per la top di gamma Fiat 600e La Prima il listino è di 40.950€.