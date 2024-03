Jeep Safari di Pasqua: un’avventura Off-Road a Moab

Jeep® si appresta a fare ritorno a Moab, Utah, per l'attesissima 58esima edizione dell'Easter Jeep Safari, che si terrà dal 23 al 31 marzo 2024.

Questo evento rappresenta una vera e propria pietra miliare per la comunità degli appassionati di off-road e per il brand stesso, consolidandosi come uno dei più significativi raduni off-road a livello globale, con la partecipazione di migliaia di entusiasti di rock-crawling e fan del marchio Jeep.

L'Easter Jeep Safari, che da quasi sei decenni si svolge sotto l'egida del club Red Rock 4-Wheelers, è più di un semplice evento: è una celebrazione della passione per il fuoristrada e della comunità che ruota attorno al leggendario brand Jeep. Quest'anno, Jeep promette di sorprendere nuovamente i suoi fedeli seguaci presentando una collezione completamente inedita di SUV concept, che gli ospiti avranno l'opportunità di testare direttamente sui percorsi mozzafiato di Moab.

Questi nuovi veicoli, frutto dell'impegno congiunto dei team di progettazione di Jeep e di Jeep Performance Parts (JPP) by Mopar, promettono di elevare ulteriormente lo standard di capability fuoristrada, portando l'esperienza off-road a un livello superiore. Con l'obiettivo di superare ogni aspettativa in termini di performance su rocce e terreni impervi, Jeep si appresta a dimostrare ancora una volta perché la sua leggendaria capacità 4x4 è insuperabile nel panorama mondiale del fuoristrada, consolidando di anno in anno la sua reputazione di eccellenza e innovazione.

Nel periodo precedente all'evento, Jeep ha pianificato il rilascio di numerosi "trail markers", ovvero indizi che anticiperanno alcune delle novità che verranno svelate durante l'Easter Jeep Safari. Tutte le informazioni relative all'evento e alle anticipazioni saranno disponibili nella newsroom dedicata, garantendo agli appassionati e ai media di rimanere costantemente aggiornati su quello che promette di essere un evento imperdibile per tutti gli amanti del fuoristrada e del brand Jeep.