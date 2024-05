Jeep svela Avenger 4xe a trazione integrale, avventura e innovazione nel B-SUV

Jeep celebra la sua autentica tradizione con l'introduzione della Jeep Avenger 4xe, completando la gamma del B-SUV più venduto in Italia.

Disponibile in versioni 100% elettrica, benzina e e-Hybrid, la Avenger 4xe è spinta da un'innovazione orientata al miglioramento delle prestazioni e all'elettrificazione. Presentata in esclusiva ai giornalisti europei, incarna lo spirito d'avventura, esplorazione e audacia del marchio Jeep.

Successo e Dedizione al Cliente

Eric Laforge, Head of Jeep Brand per l’Europa, ha dichiarato che l'Avenger ha riscosso oltre 90.000 ordini, con un terzo relativi alla versione 100% elettrica. La Avenger 4xe diventerà il nuovo punto di riferimento nel segmento dei B-SUV, offrendo un design esclusivo e prestazioni al top. La trazione integrale incarna lo spirito più puro del marchio.

Innovazione Pionieristica

La Jeep Avenger 4xe non è solo un ampliamento della gamma, ma una risposta strategica alle esigenze dei clienti. Con un sistema ibrido dinamico a 48V, il motore turbo da 1.2 litri eroga 136 CV e due propulsori elettrici da 21 kW, consentendo una modalità full-electric a basse velocità. Questa configurazione offre un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 9,5 secondi e una velocità massima di 194 km/h.

Design e Comfort Eccezionali

La Avenger 4xe presenta un design robusto con paraurti antigraffio, cerchi neri e fasce adesive funzionali sul cofano. Gli interni offrono sedili in materiali lavabili e resistenti, perfetti per gli amanti dell'avventura. La configurazione delle sospensioni posteriori Multilink assicura comfort anche su strade dissestate.

Sicurezza e Tecnologia Avanzata

Dotata di tecnologie avanzate per sicurezza e connettività, la Avenger 4xe è versatile per la vita urbana e le escursioni all'aperto. La capacità di guado di 400 mm e angoli per l'offroad migliorati ne confermano il DNA offroad, pronta a nuove avventure.

Prestazioni e Sostenibilità

Con il riduttore 22,7:1 sull'asse posteriore, la Avenger 4xe eroga 1.900 Nm di coppia alle ruote posteriori, superando pendenze impegnative. Il sistema di trazione integrale intelligente garantisce una capacità 4x4 sempre disponibile, adattandosi a diverse velocità e condizioni.

La Jeep Avenger 4xe rappresenta un significativo avanzamento nel segmento B-SUV, combinando tradizione Jeep e innovazione per un'esperienza di guida superiore. Gli ordini si apriranno entro la fine del 2024, con grande attesa dagli appassionati del marchio.