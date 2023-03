Kia EV9 reinventa il potenziale di un veicolo 100% elettrico

Kia rivela EV9, il suo nuovo suv a trazione 100% elettrica

con tre file di sedili dallo stile distintivo e dall’eleganza sofisticata, contenuti tecnologici avanzati e una forte identità stilistica, caratterizzata dalinee nette e forme scultoree per un appeal contemporaneo e rassicurante ma al tempo stesso avveniristico. “Kia EV9 apre a nuovi orizzonti, ridefinendo gli standard del design esterno ed interno, oltre che della connettività e della funzionalità, sempre con la massima attenzione allasostenibilità", ha dichiarato Karim Habib, Executive Vice President and Head of Kia Global Design Center.

Gli innovativi fari verticali e le rastremate luci di marcia diurna, che si allungano fin sopra i parafanghi anteriori, enfatizzano la presenza su strada non facendo passare inosservato l’imponente SUV e aumentando la sicurezza. Le maniglie delle portiere a filo carrozzeria insieme alla linea del tetto posteriore slanciata contribuiscono a unasensazione di dinamicità improntata alla massima efficienza. Il design posteriore si caratterizza per un gioco di rimandi con il frontale, con le originali e distintive firme luminose sottili che esaltano la statura forte e sicura di EV9. I sedili della seconda fila possono essere facilmente ruotati di 180 gradi in modo da favorire l’interazione con i passeggeri della terza fila. I sedili della terza fila sono dotati di porta bicchieri e prese di ricarica per i devices mobili.