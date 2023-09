Nuova Mercedes Classe E All-Terrain, pensata per affrontare qualsiasi terreno

La nuova Classe E All-Terrain affronta senza problemi terreni leggeri, come le strade sterrate,

con le sue ruote più grandi, la trazione integrale 4MATIC di serie, una maggiore altezza da terra grazie alle sospensioni pneumatiche AIRMATIC (anch'esse di serie) e un programma di guida off-road

Altri dettagli pratici che migliorano l'esperienza di guida in off-road sono la schermata specifica off-road e il "cofano trasparente" - parte della telecamera a 360°. Il veicolo ha un inconfondibile look All-Terrain: Gli elementi di design off-road includono l'esclusiva griglia anteriore, i paraurti speciali, la protezione antincastro anteriore e posteriore cromata lucida e i rivestimenti dei passaruota in grigio scuro. La nuova Classe E All Terrain ha debuttato in anteprima mondiale allo IAA Mobility di Monaco di Baviera, completando la famiglia della Classe E. Inizierà ad arrivare nelle concessionarie a partire dal primo trimestre del 2024.

Rispetto alla Classe E Estate tradizionale, il modello All-Terrain è più grande solo in termini di altezza. La lunghezza è quasi la stessa e misura complessivamente 4.950 millimetri. La larghezza è di 1.904 millimetri; l'altezza di 1.497 millimetri. La misura degli pneumatici standard è 235/55 R 18 su cerchi di 8 J x 18. Sono disponibili ruote opzionali fino a 20 pollici. La nuova Classe E All-Terrain è più larga di 28 millimetri rispetto al modello precedente. Questo rende il viaggio ancora più confortevole per i passeggeri dei sedili posteriori, che ora hanno 1.519 millimetri di spazio per i gomiti. Il passo è aumentato di 22 millimetri, raggiungendo i 2.961 millimetri, con conseguente aumento dello spazio per le ginocchia e le gambe nella parte posteriore.

Il posteriore sportivo nasconde una capacità di carico da 615 a 1.830 litri (modello ibrido plug-in: 460-1.675 litri). Gli schienali dei sedili possono essere abbattuti con una ripartizione 40:20:40. Si azionano con due pulsanti sul lato destro e sinistro dello schienale del sedile posteriore. Il portellone posteriore EASY-PACK è di serie. Si apre e si chiude comodamente premendo un pulsante con la chiave di accensione, l'interruttore nella portiera del guidatore o la maniglia di sblocco sul portellone stesso. Il copribagagli retrattile e la rete divisoria (entrambi di serie) hanno un design a due pezzi, ciascuno con il proprio cassetto a rulli.

Elementi di design offroad La caratteristica più appariscente del frontale è la griglia a due feritoie in stile SUV in Iridium Silver con una stella integrata al centro e un motivo Mercedes-Benz. Anche il caratteristico paraurti anteriore e il rivestimento cromato lucido del sottoparaurti contribuiscono a conferire un aspetto robusto. Nella vista laterale, i caratteristici copriruota grigio scuro sottolineano il carattere All-Terrain. Lo stesso vale per i brancardi, che presentano una striscia cromata lucida. Nella parte posteriore, la Classe E All-Terrain vanta anche un paraurti specifico per il modello, completato da una protezione antincastro simulata in cromo lucido. Un altro dettaglio è la robusta protezione della soglia di carico in acciaio inox. Completano le caratteristiche speciali dell'abitacolo i pedali sportivi AMG in acciaio inossidabile e i tappetini con il logo All Terrain.

Sospensioni pneumatiche di serie La nuova Classe E All-Terrain è dotata di serie di sospensioni pneumatiche AIRMATIC. Questo sistema combina i soffietti delle sospensioni pneumatiche con gli ammortizzatori adattivi ADS+ per la massima reattività. Le caratteristiche degli ammortizzatori vengono variate automaticamente su ogni singola ruota sia in fase di compressione che di estensione. La sofisticata tecnologia dei sensori e gli algoritmi adattano gli ammortizzatori alla superficie stradale, in modo che l'impatto di un urto con uno pneumatico, ad esempio, non venga trasferito all'intero assale e all'abitacolo. Grazie al controllo del livello a 360°, AIRMATIC mantiene costante l'altezza da terra indipendentemente dal carico del veicolo, adattandosi alle condizioni in base alle necessità. Per ridurre la resistenza dell'aria e migliorare l'efficienza dei consumi, quando si utilizza il programma di guida COMFORT il veicolo si abbassa automaticamente di 15 millimetri quando la velocità raggiunge i 120 km/h.

Tre motorizzazioni All-Terrain per il lancio sul mercato Fin dal lancio sul mercato, gli appassionati di off-road possono scegliere tra tre concetti di guida: una versione diesel, una a benzina e una ibrida plug-in. I modelli a combustione sono alimentati da motori a quattro e sei cilindri della famiglia di motori modulari Mercedes-Benz (FAME). In questo modo, il programma di motorizzazione contribuisce in modo sostanziale alla flessibilità della rete di produzione internazionale, aiutando al contempo a soddisfare la crescente domanda di elettrificazione.