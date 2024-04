Nuova MILANO: rivoluzione Alfa Romeo nel segmento delle compatte

Alfa Romeo inaugura un nuovo capitolo nella sua storica tradizione automobilistica con il lancio di MILANO,

la compatta che promette di rivoluzionare il segmento più grande d'Europa. MILANO non è solo un omaggio agli appassionati di modelli iconici come Giulietta e Mito, ma apre anche le porte a una nuova generazione di Alfisti, coniugando la sportività distintiva del brand con innovazioni tecnologiche e sostenibili.

Il design di MILANO, frutto della creatività del Centro Stile Alfa Romeo a Torino, incarna la bellezza tipicamente italiana, promettendo un'immediata connessione emotiva. Il veicolo ridefinisce i canoni estetici del segmento, rendendo ogni dettaglio un tributo alla ricca eredità del marchio.

Dal punto di vista della dinamica di guida, MILANO stabilisce nuovi standard, grazie a soluzioni tecniche evolute sviluppate dalla stessa squadra che ha dato vita alla Giulia GTA. Questo impegno si traduce in una guida best in class per piacere e precisione, mantenendo al contempo un comfort e una praticità senza precedenti. Con un bagagliaio da 400 litri, MILANO si posiziona al vertice del segmento per capacità di carico, arricchito da soluzioni intelligenti come l'Alfa Romeo Cable Organizer.

Sul fronte della propulsione, MILANO si presenta in due varianti principali: ELETTRICA e IBRIDA. La versione elettrica, disponibile con potenze di 156 CV e 240 CV per la top di gamma VELOCE, offre un'autonomia superiore a 410 km, grazie a un'eccellente efficienza aerodinamica e un peso contenuto. MILANO VELOCE è il simbolo della sportività del brand, con caratteristiche tecniche di alto livello come il differenziale meccanico autobloccante e un impianto frenante sportivo.

Parallelamente, la versione IBRIDA con architettura 48v Hybrid VGT da 136 CV rappresenta un'innovazione unica nel suo genere, offrendo anche la variante a trazione integrale Q4, per una guida dinamica e versatile in ogni condizione.

L'edizione di lancio "MILANO SPECIALE" rende omaggio a questa filosofia, offrendo un'esperienza di guida "Ready to drive, Anywhere, Anytime". Grazie a servizi esclusivi come il sistema di navigazione connessa per la ricarica e la wallbox di serie, guidare una MILANO ELETTRICA diventa un'esperienza senza pensieri.

Con un listino che parte da 39.500€ per la MILANO SPECIALE Elettrica e 29.900€ per l'Ibrida, l'offerta cliente propone un accesso al mondo Alfa Romeo a 200€ al mese*, con possibilità di scelta tra la versione Elettrica e quella Ibrida.

MILANO di Alfa Romeo non è solo un'auto, ma un manifesto di stile, sportività e innovazione, pronta a conquistare il cuore degli appassionati e a ridefinire gli standard del segmento delle compatte premium.