Nuovi Dacia Duster, più robusto, deciso ed ecologico

Dotato di uno stile ancora più netto, pulito ed essenziale nuovo Dacia Duster ha un look ancora più moderno, basato su linee tese e decise.

La semplicità delle forme e dei volumi accentua la forza del design: frontale molto verticale, passaruota con bordi nettamente smussati, ampio portellone posteriore, finestrini laterali che si estendono in maniera armoniosa dall’anteriore al posteriore. Nuovo Duster è protetto con stile da una vera e propria cintura che circonda tutto il veicolo, senza soluzione di continuità: le protezioni laterali della parte inferiore della scocca proseguono sugli iconici elementi che convogliano la brand identity, per poi girare intorno ai passaruota che sono, a loro volta, connessi ai paraurti anteriore e posteriore.

Nuovo Duster è più robusto e outdoor che mai. Il design, coerente e al passo con i tempi, concilia stile outdoor e robustezza con un approccio più sostenibile. Le piastre di protezione anteriore e posteriore sono colorate all’origine. Le protezioni laterali della parte inferiore della scocca e dei passaruota, gli elementi che convogliano l‘identità di marca, i triangoli del paraurti anteriore, le piastre di protezione e la grembialatura del paraurti posteriore sono realizzati con un nuovo materiale robusto, Starkl, che è composto fino al 20% da materiali riciclati.

Composizione che traspare dalle particelle bianche che creano un effetto maculato e che DACIA ha voluto mettere in evidenza, evitando di utilizzare vernici supplementari. David Durand, Direttore del Design Dacia spiega: “Prima ancora di lavorare sullo stile di Nuovo Duster, ci siamo concentrati sulle sue proporzioni per conferirgli un forte equilibrio dei volumi.

Trovare le giuste proporzioni è fondamentale per evitare di ricorrere successivamente ad artifici stilistici”. Come il design esterno, anche quello interno non dimentica l’essenziale, ossia ciò che è utile. Particolare cura è stata dedicata all’ergonomia con il display centrale da 10,1” inclinato di 10° verso il conducente e collocato nel suo campo visivo. Il nuovo comando del cambio automatico è particolarmente ergonomico. Il volante, appiattito in alto e in basso, è molto comodo da usare e facilita l’accesso a bordo. Grazie all’utilizzo della piattaforma CMF-B, Nuovo Duster offre un volume interno maggiore rispetto a quello della precedente generazione, per i passeggeri e per i bagagli, pur mantenendo la stessa lunghezza totale.

La progettazione all’avanguardia della piattaforma consente a Nuovo Duster anche di garantire un miglior comfort di guida e di ridurre i rumori e le vibrazioni. La piattaforma CMF-B permette a Nuovo Duster di intraprendere la strada dell’elettrificazione offrendo motorizzazioni che si avvalgono delle tecnologie mild hybrid e full hybrid.

Nuovo Duster è disponibile con trazione 4x4 e TerrainCont rol che può essere gestito attraverso 5 modalità di guida (auto, snow, mud sand, off road e eco). Adottata da DACIA su Jogger a inizio 2023, la motorizzazione full HYBRID 140 giunge ora su Nuovo Duster. Basata su comprovate tecnologie riconosciute all’interno del Gruppo Renault, è composta da un motore benzina 4 cilindri da 1,6 litri da 94 CV, due motori elettrici (un motore da 49 CV e uno starter/generatore ad alta tensione) e un cambio automatico elettrificato. Quest’ultimo è dotato di 4 rapporti per il motore termico e altri 2 per quello elettrico.

Questa tecnologia combinata è resa possibile dall’assenza di frizione. La frenata rigenerativa, associata alla forte capacità di recupero energetico della batteria da 1,2 kWh (230V) e al rendimento del cambio automatico, permette di circolare in città fino all’80% del tempo in modalità 100% elettrica, di ridurre i consumi del 20% in ciclo misto e fino al 40% in ciclo urbano. Inoltre, il motore si avvia sempre in modalità 100% elettrica. Disponibile anche Duster TCe 130. Questa motorizzazione, che rappresenta un primo livello di elettrificazione, è una novità assoluta per DACIA. Abbina un motore benzina turbo 3 cilindri da 1,2 litri di nuova generazione basato sul ciclo Miller ad un sistema mild hybrid da 48V. Quest’ultimo supporta il motore termico in fase di avviamento e accelerazione, consentendo così di ridurre il consumo medio e le emissioni di CO 2 di circa il 10%. Offre un piacere di guida (riprese, accelerazione) superiore all’attuale TCe 130 grazie alla spinta fornita dal sistema: il veicolo è più reattivo e la guida più fluida. La frenata rigenerativa consente di ricaricare la batteria di 0,9 kWh in modo assolutamente inavvertibile pe r il conducente. Il motore TCe 130 è disponibile con cambio manuale a 6 rapporti per le versioni a trazione anteriore e trazione integrale. Poi c’è ECO-G 100, il bifuel benzina gpl. Oggi circa il 70% dei clienti Duster sceglie i livelli di allestimento al vertice della gamma.