Nuovo Lexus LBX il crossover pensato per il mercato europeo

Il più piccolo tra le Lexus, LBX è un crossover Premium Hybrid progettato per essere accessibile e facile da vivere, in sintonia con lo stile contemporaneo che combina l'alta qualità con un'atmosfera informale.

Offre molto di più di quanto ci si possa aspettare da un'auto della sua categoria, abbracciando tecnologie avanzate e non scendendo a compromessi con le qualità distintive di Lexus, come l'artigianalità premium e l'ospitalità Omotenashi per tutti coloro che sono a bordo.

Per la prima volta, Lexus ha concentrato lo sviluppo di un veicolo specificamente sulle preferenze, i gusti e le tendenze della clientela europea. LBX diventerà da subito un modello centrale nella gamma Lexus, con 25.000 vendite attese nel 2024 in Europa.

L'uso di un nome di tre lettere è significativo: in precedenza solo la supercar LFA ha goduto di questa caratteristica. La scelta del nome LBX dimostra l'impegno e la fiducia di Lexus nei confronti del nuovo modello. Come la LFA ha mostrato un lato diverso del brand in termini di potenziale e prestazioni, così LBX sfiderà lo status quo e ridefinirà ciò che un'auto di piccole dimensioni può offrire, espandendo il profilo e la conoscenza del brand in nuovi territori di mercato.

L'esperienza di guida è fondamentale per LBX e sono stati compiuti notevoli sforzi per garantire il controllo costante, il comfort e la sicurezza della Lexus Driving Signature in un’auto di piccole dimensioni. Il pacchetto di misure adottate comprende interventi fondamentali sulla piattaforma globale GA-B, l'allungamento del passo, l'allargamento della carreggiata e l'aumento della rigidità della carrozzeria. Lo stile, la messa a punto delle sospensioni, la frenata e lo sterzo contribuiscono ad offrire un'auto che risponde istantaneamente e fedelmente agli input del guidatore.

Il nuovo gruppo propulsore, un sistema Premium Hybrid da 1,5 litri, è stato messo a punto per offrire prestazioni gratificanti, con un'accelerazione potente e fluida. Questo contribuisce a fornire un'agilità a bassa velocità che ben si adatta alle esigenze della guida urbana. La nuova batteria ibrida bipolare al nichel-metallo idruro offre una maggiore reattività in un ambiente più piccolo e leggero, mentre le misure adottate per ridurre la rumorosità stradale e le vibrazioni assicurano un'esperienza di bordo rilassante e silenziosa, adatta a un modello premium.

Lo stile di LBX stabilisce una nuova identità Lexus, con un design anteriore "Resolute Look" che reinterpreta la famosa griglia a clessidra. Sebbene le dimensioni esterne siano più compatte di qualsiasi altra Lexus, il look è muscoloso e potente. All'interno, l'accento è posto sul coinvolgimento del guidatore, con un abitacolo focalizzato sul concept Tazuna di Lexus. Ispirato all'uso preciso delle redini da parte del cavaliere per controllare il cavallo (il significato di Tazuna in giapponese), i comandi e le fonti di informazione sono disposte in modo da richiedere solo piccoli movimenti di mani e occhi, mantenendo l'attenzione del guidatore concentrata sulla strada. L'abitacolo ha una sensazione di leggerezza e spaziosità, con un'eccellente visibilità e un quadro strumenti che si collega armoniosamente ai pannelli delle portiere.

Con LBX Lexus ha adottato un nuovo approccio per la definizione delle varie versioni, introducendo scelte che riflettono lo stile ed il carattere personale dei clienti.

LBX stravolge la tradizionale strategia commerciale per dare ai clienti una maggiore libertà di esprimere il proprio gusto individuale e il proprio senso dello stile. Fedele all'impegno di Lexus “Making Luxury Personal”, LBX sarà disponibile in quattro "Atmosfere", oltre ad un modello di ingresso dalle dotazioni comunque complete.

Queste atmosfere si concentrano sull'espressione di diversi temi raffinati, dinamici o sportivi attraverso dettagli di stile, colori, texture e finiture.

LBX è il primo modello Lexus a essere prodotto nello stabilimento di Iwate, nella parte orientale del Giappone, un impianto che ha beneficiato degli investimenti di Toyota Motor Corporation per contribuire alla rigenerazione di una regione devastata dal terremoto e dallo tsunami di Tohoku del 2011. La produzione partirà entro quest'anno e le consegne ai clienti europei cominceranno ad inizio 2024.

Nello sviluppare LBX in modo specifico per soddisfare i gusti dei clienti europei, Lexus ha identificato tre profili chiave di clienti:

i clienti Lexus esistenti che desiderano una seconda auto più piccola;

i potenziali acquirenti che ammirano il brand Lexus e ciò che rappresenta, ma non hanno ancora trovato un modello adatto alle loro esigenze;

i futuri acquirenti che, per varie motivazioni, non hanno mai preso in considerazione Lexus prima d'ora, ma il cui interesse sarà suscitato dal nuovo LBX.

Queste tipologie di clienti saranno attratte principalmente dal design esterno accattivante di LBX, dallo stile e dall'atmosfera premium dell'abitacolo, dal senso di qualità "di un segmento superiore", dalle prestazioni e dall'efficienza del gruppo propulsore Premium Hybrid.

La personalizzazione è un altro punto di forza: Lexus offre ai proprietari la possibilità di adattare l'auto al proprio stile individuale con l'introduzione delle nuove Atmosfere, caratterizzate da differenti stili. Inoltre, il programma Bespoke Build che sarà introdotto il prossimo anno, consentirà di soddisfare una gamma ancora più ampia di preferenze personali, offrendo un servizio esclusivo dei modelli di alta gamma. Queste misure riflettono l'approccio di Lexus “Making Luxury Personal” e sono fondamentali per distinguere la vettura dai suoi competitor.

Per aiutare i clienti a visualizzare l'aspetto delle diverse combinazioni di optional, Lexus ha lanciato un configuratore online. Fornisce un'introduzione virtuale in 3D a 360 gradi su LBX, come se si stesse di fronte all’auto vera e propria. Aprendo le portiere si entra all'interno per scoprire il design, la gamma di colori, le finiture e le varie caratteristiche.

Al lancio la gamma LBX include anche la versione Original Edition, allestimento top di gamma full optional, limitata a soli 2.000 esemplari per i primi clienti europei. Basata su LBX nell’atmosfera "Cool", le sue dotazioni includono verniciature esterne bitone Sonic Chrome, Sonic Copper e Dark Blue, cerchi in lega da 18 pollici Total Black, eleganti dettagli delle finiture esterne, badge Original Edition e rivestimenti in pelle e Ultrasuede con cuciture Dark Grey.

Con l'introduzione del nuovo LBX, la gamma di modelli europei di Lexus si estende da questo nuovissimo crossover a berline di lusso, SUV, veicoli per il trasporto di persone e ammiraglie e coupé di alto livello. E anche se questo è il modello più compatto della gamma, i proprietari riceveranno comunque l'esperienza tipica del marchio Lexus, ormai un riferimento del settore.