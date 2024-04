Nuovo Nissan Qashqai: il crossover si rinnova

Nissan Qashqai, il primo crossover di sempre, si presenta con un design completamente rinnovato e nuovi contenuti tecnologici, consolidando la sua posizione di leader nel segmento.

A tre anni e mezzo dal lancio della sua terza generazione, il Qashqai ha venduto oltre 350.000 unità in Europa, un successo che continua con il nuovo modello.

Design esterno aggiornato:

Il nuovo Qashqai sfoggia un'estetica più moderna con linee nette e un frontale ridisegnato che incrementa l'impatto visivo della vettura. La griglia anteriore, ispirata alle armature dei samurai, combina elementi neri lucidi con dettagli in cromo satinato, mentre i nuovi gruppi ottici e i fari posteriori migliorati accentuano l'aspetto moderno e tecnologico del veicolo.

Nuovo allestimento N-Design:

La gamma Qashqai si arricchisce con l'introduzione del nuovo allestimento N-Design. Questa versione offre modanature delle portiere e passaruota in tinta con la carrozzeria, e nuovi cerchi in lega da 20", rafforzando così la presenza su strada del veicolo.

Interni e tecnologie migliorate:

All'interno, il Qashqai vanta finiture di alta qualità come l'Alcantara® e nuove opzioni di rivestimento per i sedili. La tecnologia è al centro dell'esperienza di guida, con l'introduzione del migliorato sistema di visualizzazione Around View Monitor 3D e aggiornamenti significativi agli assistenti alla guida, che rendono la guida più sicura e confortevole.

Connettività avanzata:

Il nuovo Qashqai introduce la suite di Google integrata, offrendo una connettività senza precedenti che include Google Maps e comandi vocali tramite Google Assistant, migliorando l'interazione digitale all'interno del veicolo.

Propulsione e-POWER:

Il rivoluzionario sistema e-POWER di Nissan, che combina un motore elettrico per le ruote e un motore termico per la generazione di energia elettrica, continua a distinguersi per le sue prestazioni eccezionali e bassi consumi, offrendo un'esperienza di guida comparabile a quella dei veicoli completamente elettrici, ma senza la necessità di ricarica esterna.

Produzione a Sunderland:

Qashqai continua ad essere prodotto nello stabilimento Nissan di Sunderland, dimostrando l'impegno della marca nel mantenere elevati standard di qualità e innovazione.

Con questi aggiornamenti,Nissan Qashqai non solo conferma il proprio status di pioniere tra i crossover, ma si posiziona anche come un veicolo ideale per chi cerca stile, comfort e tecnologia all'avanguardia.