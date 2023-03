Opel Grandland GSe, prestazioni sportive con trazione e-AWD e stile SUV

“GSe” è tornato. L’acronimo del nuovo marchio Opel significa “Grand Sport electric” ed è dedicato a modelli dinamici ed elettrificati di alta gamma

come la nuova Opel Grandland GSe, un vero pioniere tra i SUV ibridi ad alte prestazioni. Infatti, se finora questo tipo di veicolo era ad appannaggio soprattutto del segmento premium, il SUV elettrificato che uscirà in futuro dalla catena di montaggio di Eisenach, in Germania, farà il suo debutto nel popolare segmento dei C-SUV. Opel Grandland GSe combina caratteristiche di guida sportiva con la flessibilità e l’inconfondibile eleganza della serie GSe. La sapiente combinazione tra il piacere di guida dinamico e l’affidabile trazione integrale elettrica conquista gli automobilisti più appassionati. Inoltre, l’ampia gamma di moderni sistemi di assistenza alla guida rende il divertimento al volante ancora più sicuro e rilassato, un divertimento dal carattere “elettrificato” e a zero emissioni. I fan di Opel Grandland possono già ordinare il nuovo modello top di gamma GSe al prezzo di 55.000 € (prezzo in Italia chiavi in mano IPT esclusa).

Intervista - Federico Scopelliti Direttore Opel Italia

Piacere di guida dinamico: trazione integrale, prestazioni e telaio in pieno stile GSe

La nuova Opel Grandland Gse combina un motore a benzina 1.6 turbocompresso da 147 kW/200 CV e due motori elettrici, uno per asse. Il motore elettrico sull’asse anteriore genera fino a 81,2 kW/110 CV, quello sull’asse posteriore fino a 83 kW/113 CV. Il risultato è una potenza di sistema fino a 221 kW/300 CV (consumo di carburante ponderato nel ciclo misto WLTP1: 1,2 l/100 km, emissioni di CO2pari a 28-27 g/km; entrambi i dati combinati e ponderati) e una straordinaria coppia massima di 520 Nm.

La motorizzazione plug-in hybrid rende Opel Grandland GSe un veicolo a trazione integrale elettrica permanente che assicura un’aderenza ottimale e una partenza da fermo al vertice del segmento. Opel GSe è in grado di passare da 0 a 100 km/h in soli 6,1 secondi e di raggiungere una velocità massima di 235 km/h (135 km/h in modalità puramente elettrica). Con la batteria agli ioni di litio da 14,2 kWh, Opel Grandland GSe può percorrere fino a 63 chilometri a zero emissioni locali nel ciclo WLTP2 (EAER City nel ciclo WLTP2: 80-81 km).