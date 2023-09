Opel Grandland GSe si conferma protagonista della nuova mobilità

Opel Grandland GSe si presenta come un SUV dalle proporzioni equilibrate e aggiunge un mix di tecnologie di ultima generazione.

La propulsione ibrida plug-in si compone di un motore elettrico per l'asse posteriore da 83 kW, un motore elettrico sull'asse anteriore da 81,2 kW e un motore 1.6 benzina turbo, per una potenza complessiva di sistema di 221 kW/ 300 CV ed una esuberante coppia massima di 520 Nm. L’effetto sulla dinamica di guida è quello di un’accelerazione bruciante con i 6,1 secondi che servono per passare da 0 a 100 km/h. La presenza della batteria di trazione da 14,2 kW sotto al divano posteriore, conferisce inoltre un assetto dal basso baricentro, a dispetto della silhouette SUV.

In modalità puramente elettrica, a zero emissioni, l’autonomia è di 63 km1, in grado di salire a 81 km nell'uso cittadino, dove i frequenti 'stop and go' favoriscono il recupero dell'energia in decelerazione.

Opel Grandland GSe mette a disposizione diverse modalità di guida, selezionabili attraverso un pulsante:

Ibrido: ottimizza automaticamente i motori a cui dare potenza in base alle condizioni di guida, come per esempio in accelerazione oppure nella guida a velocità costante, combinando i due motori elettrici con quello termicoSport: combina la potenza di tutti i tre motori, per massimizzare le prestazioni4WD: è la modalità a trazione integrale elettrica con cui si migliora la trazione. L'asse anteriore viene azionato dal motore a combustione oppure da quello elettrico mentre l'asse posteriore viene azionato dal secondo motore elettrico.Electric: trazione 100% elettrica, con velocità massima di 135 km/h ed autonomia di 63 km guidando come prescritto dal ciclo WLTP. Grazie alla funzione 'e-Save' è inoltre possibile decidere di conservare la carica della batteria di trazione per percorrere 10, 20 km, oppure la massima autonomia possibile.

Ad affiancare questo sofisticato sistema propulsivo, troviamo il cambio automatico elettrificato e-AT8 con i suoi 8 rapporti per una fluidità esemplare nella guida ibrida, mentre in 'Electric' diventa mono-rapporto proprio come un veicolo 100% elettrico.

A conferire un piacere di guida ancora più esclusivo, contribuiscono anche la taratura specifica dello sterzo, cui si somma l'efficacia dei grintosi cerchi da 19 pollici 'Monza'. Gli ammortizzatori sono dotati di tecnologia KONI FSD (Frequency Selective Damping), che offre caratteristiche di ammortizzazione differenti alle alte e alle basse frequenze. Le impostazioni dell’ESP sono esclusive per i modelli GSe, con una soglia di attivazione più alta per poter guidare in modo ancora più dinamico

Sui tornanti alpini che separano le città di Corvara e Cortina d'Ampezzo, Opel Grandland GSe ha trovato condizioni ideali, per mettere alla prova le sue caratteristiche tecniche. Ad iniziare dalla modalità di guida 'Electric': grazie alla trazione integrale ed alla coppia immediata fornisce una dinamica di guida piacevole e divertente, affrontando senza incertezze ogni tornante. In discesa, la modalità 'Brake' attivabile dal selettore del cambio, al solo rilascio del pedale acceleratore innesca l'azione incrementata di recupero dell'energia con un maggior freno motore, con vantaggio per l’impianto frenante e dal punto di vista energetico. L’azione del recupero di 'energia consente, nella discesa dal Passo di Valparola a Cortina d'Ampezzo, di rilevare un sostanzioso incremento nella carica della batteria di trazione e relativa autonomia.

Alte prestazioni quindi, ma anche efficienza, comfort e sicurezza, come dimostrano i Fari Intellilux Led Pixel Light. Grazie a questo sistema la visibilità notturna migliora sensibilmente, grazie ad un fascio di luce più chiaro, più profondo e più largo, permettendo di guidare con gli abbaglianti sempre accesi, senza accecare gli altri guidatori. Il merito va ai 168 differenti segmenti che compongono i fari: si adattano all'ambiente circostante accendendo o spegnendo automaticamente le singole unità.