Renault Master si aggiudica il premio I-nnovation Award al Solutrans 2023

Renault è stata premiata a Solutrans per l’innovativo sistema OpenR link con convertor companion, aggiudicandosi uno degli I-nnovation Award nella categoria “soluzioni di connettività”.

L'innovazione è sempre stata al centro del DNA dei veicoli commerciali Renault. Su Nuovo Renault Master, il sistema multimediale OpenR link con Google integrato sta portando una vera e propria rivoluzione nel segmento, grazie ad OpenR link con Convertor Companion. Questa funzione consente agli allestitori di integrare nel sistema multimediale una App dedicata all’allestimento.

Le App, sviluppate direttamente dagli allestitori, consentono al conducente di Nuovo Renault Master di verificare e monitorare gli allestimenti direttamente sul display da 10’’ del sistema multimediale.

Numerosi sono i vantaggi per il cliente: miglior interfaccia per il conducente (migliore visibilità, maggiori dimensioni dei comandi, display a colori), maggiore semplicità e sicurezza, più integrazione, aumento di qualità, possibilità di aggiornamenti automatici da remoto. Inoltre, non si ha più bisogno di un apposito display supplementare da montare sulla plancia, migliorando così il valore residuo del veicolo.

Saranno tre le App disponibili fin dal lancio: allestimento vigili del fuoco (con il partner TIB), allestimento officina (con il partner Modul-System) ed allestimento veicoli refrigerati (con il partner Lamberet).

L’innovativo sistema digitale OpenR link con convertor companion è il frutto di un vero lavoro di squadra tra gli allestitori autorizzati Renault Pro+ e i team dei dipartimenti ingegneria, prodotto e commercio. La nostra gamma di veicoli commerciali è nota per la progettazione e le predisposizioni pensate e concepite per facilitare gli allestimenti. Con Nuovo Renault Master abbiamo spinto questo punto di forza ancora oltre, integrando i nostri partner a monte del progetto e avvalendoci della nuova interfaccia ultramoderna e connessa del veicolo. Carlos PEDRO, Direttore Allestimenti Business Veicoli Commerciali della Marca Renault

Gli I-nnovation Award premiano i progetti innovativi che, da diversi anni, si prodigano per rivoluzionare il settore della mobilità industriale e professionale. Quest’anno, la giuria composta da responsabili tecnici di costruttori di veicoli industriali e commerciali, noti operatori professionali e giornalisti specializzati, ha assegnato 15 premi, scegliendo tra 100 candidature, 40 anteprime mondiali e 70 brevetti depositati!