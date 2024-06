Renault nuova Captur: il SUV urbano versatile e innovativo

Il Nuovo Renault Captur incarna perfettamente la “voiture à vivre” del segmento B, combinando versatilità e polivalenza in un SUV compatto all’esterno (4,23m) ma spazioso all’interno.

Grazie alla sua modulabilità, Captur si adatta facilmente alle esigenze dei clienti, mostrando il suo valore sia in città che fuori dai sentieri battuti. La posizione di guida rialzata offre un accesso agevole alla vettura e una visibilità ottimale della strada, caratteristiche molto apprezzate dai clienti e che spiegano il suo successo commerciale da oltre un decennio, con più di 2 milioni di unità vendute in 90 Paesi.

Design Dinamico e Stile Rinnovato

Renault Captur adotta il nuovo linguaggio stilistico della Marca, promosso da Gilles Vidal, Direttore del Design Renault. Questo stile, caratterizzato da linee tese e dettagli precisi, gioca con la luce e i materiali per conferire un look dinamico e valorizzante. Con il nuovo frontale, Captur appare più distintivo e moderno. Nel mercato odierno, dove i SUV urbani rappresentano il 50% delle vendite del segmento B (che a sua volta rappresenta il 30% del mercato totale), Nuovo Renault Captur intende confermarsi come modello di riferimento, mantenendo versatilità di utilizzo, offerta di carrozzeria bitono, massimo livello di abitabilità e ingegnosi equipaggiamenti tecnologici.

Tecnologia di Bordo e Sicurezza Avanzata

Il Nuovo Captur è dotato del sistema multimediale OpenR Link con Google integrato, disponibile in base alle versioni, che offre il meglio della tecnologia di bordo con Android Automotive 12, una novità mondiale assoluta per il segmento B. La nuova architettura elettronica permette di raggiungere i massimi livelli in termini di sicurezza, grazie a dispositivi di assistenza alla guida di ultima generazione, come la guida ibrida predittiva e l’Active Driver Assist, che consente una guida autonoma di livello 2.

Motorizzazioni Moderne ed Efficienti

Il Nuovo Renault Captur sarà disponibile con quattro motorizzazioni, tra cui il motore E-Tech full Hybrid da 145 CV, oggi scelto da circa il 41% dei clienti in Francia. Per un maggiore piacere di guida e un comportamento più dinamico, sono stati rivisti gli assali e la taratura del servosterzo. Il sistema Extended Grip, disponibile in base alle versioni, ottimizza la trazione indipendentemente dalle condizioni della strada.

Produzione e Sostenibilità

Sempre prodotto presso lo stabilimento di Valladolid, Nuovo Renault Captur sarà commercializzato in Europa da aprile 2024. Lo stabilimento, che ha già prodotto oltre 8 milioni di veicoli dal 1953, si prepara per il lancio del nuovo modello continuando la sua trasformazione con processi digitalizzati e l’avvento dell’intelligenza artificiale per ridurre significativamente il consumo di energia e acqua, mantenendo la qualità come priorità.

Design Esterno: Linea Dinamica e Distintiva

La nuova tinta Grigio Aviation e l’allestimento Esprit Alpine rendono la linea del Nuovo Captur più dinamica e distintiva. Il frontale, con la nuova firma luminosa e la carrozzeria bitono che consente 14 configurazioni, attira l’attenzione grazie ai giochi di luce e materiali. La calandra sfaccettata, il logo Nouvel’R incorporato e il cofano più alto e orizzontale conferiscono un’identità forte al veicolo.

Interni Moderni e Connessi

L’abitacolo del Nuovo Captur riflette l’attenzione al dettaglio vista all’esterno. Il sistema multimediale OpenR Link, con touchscreen verticale da 10,4”, offre un’interfaccia personalizzabile e connessa, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay. Le nuove sellerie e l’allestimento Esprit Alpine, con richiami alla marca Alpine e materiali di alta qualità, creano un ambiente accogliente e moderno.

Abitabilità e Modularità

Il Nuovo Captur offre il miglior raggio alle ginocchia del mercato per i passeggeri posteriori, grazie alla panchetta posteriore scorrevole di 16 cm, che permette di scegliere tra maggiore spazio per i passeggeri o volume di carico. Il bagagliaio modulabile raggiunge una capacità massima di 616 litri e una lunghezza di carico di 1,57 m con i sedili posteriori ripiegati. L’assenza di pelle e cromature, sostituite da materiali riciclati, conferma l’impegno di Renault per la sostenibilità.

Accessori e Personalizzazione

Il Nuovo Captur offre una vasta gamma di accessori esterni e interni, disponibili all’ordine o in aftermarket, per personalizzare il veicolo secondo le proprie esigenze. Tra questi, illuminazione laterale, pedane, gancio di traino, porta-biciclette e battitacco retroilluminati.

Motorizzazioni: Ampia Offerta Multi-Energia

Il Nuovo Captur è disponibile con tre tipi di alimentazioni e quattro motori:

Benzina: 1.0 TCe turbo 90 CV - 160 Nm di coppia, cambio manuale a 6 rapporti, consumo 5,8 - 5,9 l/100 km. Mild Hybrid: 1.3 TCE turbo 160 CV - 270 Nm di coppia, cambio automatico EDC, consumo 5,8 - 5,9 l/100 km. GPL: 1.0 TCe turbo 100 CV - 160 Nm di coppia (170 Nm con GPL), cambio manuale a 6 rapporti, consumo 6,0 – 6,1 l/100 km con benzina, 7,7 - 7,9 l/100 km con GPL. E-Tech Full Hybrid: 1.6l 145 CV - 205 Nm di coppia, cambio automatico smart, consumo 4,7 - 4,9 l/100 km.

Efficienza e Prestazioni della Versione Ibrida

Il Nuovo Captur E-Tech full Hybrid 145 CV offre un’architettura ibrida “serie-parallelo” con due motori elettrici e un motore termico benzina. La trasmissione smart multimode con innesto a denti, priva di frizione, garantisce 14 possibili abbinamenti di funzionamento per ottimizzare il rendimento energetico. In ciclo urbano, il Nuovo Captur può circolare fino all’80% del tempo in modalità elettrica, riducendo i consumi del 40% rispetto ai motori termici convenzionali.

Dinamismo e Piacere di Guida

Le sospensioni pseudo-MacPherson e l’asse posteriore semirigido sono stati perfezionati per offrire un comportamento più dinamico. Gli ammortizzatori e la taratura del servosterzo sono stati rivisti per migliorare il controllo dei movimenti della carrozzeria e ridurre i tempi di risposta, offrendo un piacere di guida nettamente superiore. L’allestimento Esprit Alpine introduce pneumatici da 19” con cerchi specifici Michelin 225/45R19.

Modalità di Guida e Extended Grip

Il sistema MULTI-SENSE consente di scegliere tra quattro modalità di guida: ECO, SPORT, COMFORT e PERSO, regolabili tramite il display centrale. Il sistema Extended Grip, disponibile con la motorizzazione E-Tech full Hybrid 145 CV, offre due modalità specifiche per ottimizzare la trazione: Snow e All-terrain.

Sicurezza e ADAS di Ultima Generazione

Con il programma Human First, Renault punta a incrementare la sicurezza per tutti gli utenti della strada tramite numerosi progressi tecnologici. Il Nuovo Captur è dotato di 28 dispositivi di assistenza alla guida (ADAS), suddivisi in tre categorie: sicurezza, guida e parcheggio. Il Safety Coach offre consigli personalizzati per una guida più responsabile.

Guida Ibrida Predittiva e Safety Coach

La guida ibrida predittiva, disponibile in opzione, massimizza l’utilizzo dell’energia elettrica durante il percorso, utilizzando i dati delle mappe connesse per ottimizzare la gestione della batteria. Il Safety Score e il Safety Coach aiutano il conducente a ridurre i consumi e a guidare in modo sicuro, offrendo raccomandazioni in tempo reale e punteggi per la guida.

Active Driver Assist e Adattamento Intelligente della Velocità

L’Active Driver Assist, disponibile a partire dagli allestimenti Techno ed Esprit Alpine, offre una guida autonoma di livello 2 con Adaptive Cruise Control, assistenza al mantenimento della corsia e dati di geolocalizzazione. La funzione di riconoscimento della segnaletica stradale con rilevamento di eccesso di velocità (OSP) mostra la velocità massima consentita e avvisa il conducente in caso di superamento, permettendo di attivare il limitatore e il regolatore di velocità.

Dispositivi di Assistenza alla Guida

Il Nuovo Captur è dotato di dispositivi avanzati per la sicurezza, l’esperienza di guida e le manovre di parcheggio, tra cui frenata automatica di emergenza, sensore di angolo morto, assistenza al mantenimento della corsia, controllo dell’attenzione del conducente, telecamera a 360°, sensori di parcheggio e alert di uscita sicura degli occupanti.

Personalizzazione degli ADAS

Il nuovo pulsante My Safety Switch, situato a sinistra del volante, permette di attivare o disattivare con un semplice gesto le impostazioni preferite per almeno cinque ADAS contemporaneamente, offrendo un controllo completo e personalizzato.

I prezzi di Captyur partono da 20.550 per la versione Evolution, la techno da 22.550, e 28.150 per la Esprit Alpine

Il Nuovo Renault Captur si conferma come un SUV urbano all'avanguardia, combinando innovazione, sportività e versatilità per soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti. Con il suo design accattivante, motorizzazioni efficienti e tecnologie avanzate, è pronto a dominare il segmento B e offrire un’esperienza di guida unica.