Renault Symbioz: il nuovo SUV ibrido che rivoluziona il segmento C

Nel cuore dell'innovazione automobilistica, Renault presenta il suo ultimo capolavoro: il Symbioz.

Questo SUV compatto non è solo un mezzo di trasporto, ma un vero e proprio simbolo di simbiosi, un concetto profondamente radicato nel DNA di Renault, rispecchiando lo slogan "voitures à vivre" - auto per vivere. La scelta del nome Symbioz, che evoca l'idea di vivere insieme, sottolinea l'impegno della marca verso la creazione di veicoli che integrano armoniosamente passeggeri, tecnologia e ambiente.

Sylvia Dos Santos, Responsabile Strategia Naming presso la Direzione Global Marketing di Renault, enfatizza come il Symbioz sia stato pensato per mettere in primo piano l'essere umano e la connessione intima che lega una famiglia al proprio veicolo. Con una lunghezza di 4,41 metri, il Symbioz si distingue come il SUV più compatto tra i veicoli ibridi del segmento C, progettato per adattarsi perfettamente alle esigenze delle famiglie moderne. L'abitacolo spazioso e il generoso volume di carico sono solo l'inizio di ciò che questo veicolo ha da offrire.

All'avanguardia in termini di tecnologia, il Symbioz integra caratteristiche innovative come il tetto panoramico Solarbay di ultima generazione. Questa tecnologia PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal) permette al tetto di diventare opaco eliminando la necessità di una tendina oscurante, offrendo così un'esperienza di guida unica, in piena sintonia con l'ambiente esterno. Il cuore pulsante del Symbioz è rappresentato dalla sua motorizzazione E-Tech Full Hybrid da 145 cv, che, grazie a un peso contenuto sotto i 1.500 kg, assicura una guida piacevole e riduce il consumo di carburante, sottolineando l'impegno di Renault verso la sostenibilità.

Renault conferma il suo impegno nel segmento C, proponendo una gamma di veicoli che rispondono alle diverse esigenze dei clienti, sia privati che professionali. Con modelli sia elettrici che ibridi, Renault dimostra la sua capacità di adattarsi e rispondere alle sfide del futuro dell'automobilismo, mantenendo sempre al centro l'individuo e il suo benessere.

In conclusione, il Renault Symbioz rappresenta un passo avanti significativo nella visione della marca di auto concepite per vivere, offrendo un'esperienza di guida che va oltre la mera locomozione per diventare un vero e proprio stile di vita, in perfetta simbiosi con le esigenze delle famiglie contemporanee.