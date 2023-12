Stellantis Automomy celebra la Giornata della disabilità

In occasione della “Giornata Internazionale delle persone con disabilità”, che si celebra oggi domenica 3 dicembre,

Stellantis Autonomy pubblica, sui propri canali social, un video riassuntivo di tutte le attività realizzate nel corso del 2023 nel contesto del format “Storie da Raccontare #UnaMarciaInPiù”.

Realizzata dalla casa di produzione Wider Digital, la clip rappresenta i momenti più emozionanti vissuti in luoghi magici dai sei ragazzi disabili protagonisti (con un grande seguito sui canali social), che hanno affrontato avventure e sfide mettendo in risalto la loro forza e volontà. Al loro fianco, sia nei trasferimenti in auto sia nelle imprese, c’era Vanni Oddera, il campione di motocross freestyle e di altruismo - ambassador di Stellantis Autonomy - che dal 2008 porta il sorriso negli ospedali con la sua Mototerapia.

Nello specifico, Laura Miola, “Influencer di positività”, ha sperimentato l’ebbrezza della velocità sulla neve, Riccardo Aldighieri, “Disabile Trap”, si è messo alla prova arrampicandosi su una parete rocciosa. Invece Alessio Carozza ha provato il brivido del volo, mentre Andreea, autrice de “Il diario di una Mamma Rara”, si è cimentata nel wakeboard sul lago di Como, in compagnia della figlia Elena, affetta da una malattia neurodegenerativa estremamente rara, di cui è l’unico caso in Italia. Con la stessa determinazione Benedetta De Luca – gender & inclusion editor di The Wom – ha esplorato i fondali dello stretto di Messina con tanto di bombole, mentre il pilota di moto paralimpico Jacopo Gullà si è cimentato in una discesa adrenalinica in mountain bike tra le rocce laviche dell’Etna.

Avere una marcia in più significa proprio questo: saper affrontare le sfide quotidiane con positività e con i giusti mezzi. Ed è con lo stesso spirito che il programma Stellantis Autonomy propone le proprie soluzioni di mobilità, con l’obiettivo di permettere a chiunque abbia limitazioni motorie, sensoriali o intellettive di vivere il viaggio della vita in totale autonomia e libertà. Come dimostra il video “Storie da Raccontare” in cui ogni location è stata raggiunta a bordo di diverse vetture del gruppo Stellantis. Inoltre, gli spostamenti in auto hanno permesso a Vanni Oddera di approfondire la storia personale di ogni ospite e comprendere l’importanza di affrontare ogni ostacolo con il sorriso.

Nato in Italia nel 1995 con il marchio Fiat, oggi il programma Autonomy è esteso a tutti i brand di Stellantis. In particolare, il programma fornisce vetture modificate con dispositivi di guida e di trasporto in carrozzina adatti ai diversi handicap motori e offre un'assistenza competente e condizioni commerciali dedicate per l'acquisto di una nuova auto. Inoltre, in Italia sono presenti 15 Centri di Mobilità, strutture specializzate in cui le persone disabili possono trovare la necessaria consulenza per il conseguimento della Patente Speciale di guida. Fondamentale per il programma la partnership con i principali allestitori del settore.

Maggiori informazioni sul programma Autonomy sono disponibili sul sito web stellantisautonomy.com, che accompagna il cliente nel processo d’acquisto, guidandolo passo dopo passo: dalla scelta del veicolo fino all’allestimento personalizzato grazie ad aziende partner.