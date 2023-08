Stellantis studia alleanza con la cinese Leapmotor per auto elettrica

Stellantis, possibile partnership con la cinese Leapmotor per le auto elettriche

Stellantis si muove verso Oriente. La società guidata da Carlos Tavares sarebbe in procinto di iniziare trattative per una sinergia con il costruttore cinese Zhejiang Leapmotor, specializzato nella produzione di auto elettriche di tutte le taglie, il suv C11, la berlina C01, la citycar T03 e la coupé S01: una gamma tutta a batterie.

Il gol del Gruppo franco-italo-americano è quello di incrementare l’impatto sul mercato cinese, il primo del mondo per le auto a batteria e non solo. A seguito della fine della collaborazione con GAC nel 2022 per Jeep, Stellantis sul suolo cinese ha attiva solo la collaborazione con Dongfeng per Peugeot e Citroen. Troppo poco per decollare. Da qui il passo di Stellantis verso la Cina.

La partnership con Leapmotor consentirebbe a Stellantis, senza un enorme impegno finanziario, di commercializzare auto sul suolo cinese a prezzi più competitivi per una espansione fondamentale, soprattutto per le auto elettriche che in Europa non hanno ancora preso un passo deciso.