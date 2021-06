Testa (Assoambiente): “Chi immette rifiuti nell'ambiente se ne deve occupare”

“Questo progetto risponde a una delle indicazioni dell'Unione Europea che si chiama 'la responsabilità estesa dei produttori' ed esige che chi immette rifiuti nell'ambiente se ne debba prendere cura”, ha dichiarato Chicco Testa, presidente di Fise Assoambiente. “McDonald's lo fa in due modi, uno cercando di tenere pulite le zone attorno ai loro ristoranti, ma soprattutto introducendo criteri, che coinvolgono tra l'altro il consumatore, di raccolta separata e di riciclo dei prodotti raccolti all'interno del ristorante. Se tutte le filiere produttive commerciali facessero questo, faremmo dei bei passi in avanti. Il 6 giugno, Giornata Nazionale dell'Ambiente, faremo un'iniziativa molto importante: una trentina di impianti di trattamento dei rifiuti saranno aperti a chi li vuole visitare, per rendersi conto che sono processi industriali come gli altri, assolutamente necessari per il benessere delle nostre comunità”.

