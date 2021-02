Boldrini (Pd): veto su Salvini? Io rispondo ad appello Mattarella

Milano, 9 feb. (askanews) - Così all'uscita da palazzo di Montecitorio Laura Boldrini, ex presidente della Camera e deputata PD in merito alla prospettiva di un governo Draghi sostenuto anche dal leghista Matteo Salvini."Qui non stiamo parlando di alleanze politiche, qui stiamo parlando di rispondere a un appello del capo di Stato. Il capo dello Stato ha fatto un appello per dare risposte a una circostanza molto grave in cui versa il paese e i partiti stanno rispondendo. Quindi il professor Draghi sta lavorando adesso a un programma e a una squadra. Quindi vediamo questo perimetro che lui delineerà".Non c'è un veto quindi su Salvini?"Guardi io e Salvini siamo agli antipodi, siamo agli opposti. Qui non si tratta di fare un alleanza politica, si tratta di rispondere a un appello e dare una risposta a un tema a una questione che quella pandemica. Quindi su questo il capo dello Stato ci ha chiesto di unire le forze. Per il resto è un altra cosa. Al di fuori di questo perimetro, c'è la maggioranza parlamentare: ognuno si regola in base al dibattito parlamentare e alla maggioranza che c'è in Parlamento".