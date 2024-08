Marta Fascina sfoggia il suo nuovo look al trofeo Silvio Berlusconi, ma in aula è record di assenze. FOTO

Marta Fascina presente a San Siro, ma non alla Camera: l'ex compagna di Silvio Berlusconi ha sfoggiato un nuovo look di capelli

Si dice che nei luoghi del cuore si torna sempre. Sembra che anche Marta Fascina condivida questo detto visto che ieri, durante il secondo trofeo calcistico dedicato a Silvio Berlusconi, l’ultima compagna del Cavaliere è apparsa nuovamente in pubblico dopo un periodo di assenza. Sembra anche preferire gli spalti dello stadio di San Siro alle seggiole della Camera, dato che a Palazzo Montecitorio si vede raramente (nonostante sia una deputata di Forza Italia). In ogni caso, durante la partita tra Monza e AC Milan, le due squadre del fondatore di Berlusconi, Fascina non è passata inosservata con un nuovo look: camicia scura a pois, trucco impeccabile e un nuovo taglio di capelli, più corti di prima e insolitamente sciolti. Non mancano i gioielli (ovviamente): al collo un collier e al polso un bracciale tennis di brillanti e rubini.

Lo scorso anno, sempre in occasione del trofeo Berlusconi, Marta Fascina aveva fatto la sua prima apparizione pubblica dopo la morte dell’ex premier italiano. Ieri, quindi, non poteva mancare. Era seduta tra il Ceo di Fininvest, Danilo Pellegrino, e il fratello di Silvio, Paolo Berlusconi. È noto che Fascina ha mantenuto un buon rapporto con i parenti del suo ultimo compagno, anche dopo il suo decesso avvenuto nel giugno del 2023, all’età di 86 anni. Da lui, ha ricevuto in eredità 100 milioni di euro versati in tre o quattro rate dai figli. Viva ancora a Villa San Martino e lo potrà fare fino al 2026 (pari al tempo della sua convivenza con il Cavaliere), nonostante la dimora sia di proprietà dei figli di Berlusconi.

Marta Fascina, in ogni caso, fatica a mancare alle occasioni mondane, mentre le viene estremamente facile mancare ai suoi doveri da deputata della Repubblica italiana. Stando al bilancio di Openpolis che precede la pausa estiva per i membri dell’esecutivo, risulta che Fascina sia stata assente alla camera nel 93,87% delle votazioni. Quando Silvio Berlusconi era in vita, il suo partito (FI) ha sempre giustificato le assenze della compagna perché doveva assisterlo e accudirlo. Con la sua morte, la giustificazione era diventata l’elaborazione del lutto. Oggi, però, non ne ha più. Per questo i membri di Forza Italia hanno pressato Fascina che da settembre di quest’anno dovrà partecipare più regolarmente alla sua attività da parlamentare.