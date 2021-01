Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Lodovica Comello: "Vi sveliamo il nostro talento segreto..."

Di Giordano Brega





Italia's Got Talent riparte su TV8 (dal 27 gennaio tutti i mercoledì alle 21,30 con sette puntate di audizioni prima delle finali live) e le tre star femminili del programma - Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Lodovica Comello - si raccontano in questa intervista ad Affaritaliani.it. Tre fuoriclasse nei loro rispettivi campi che tornano a caccia dei migliori talenti che si nascondono nel nostro Paese. Già, ma le protagoniste di IGT 2021 hanno un talento segreto che il mondo non conosce? Ecco cosa hanno risposto... Guarda il video