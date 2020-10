Maurizio Crozza nei panni di Binotto, Team Manager della Ferrari, mentre tenta di capire come risollevare la stagione ormai disastrosa: “Stiamo scaldando le gomme perché in pista non ci riusciamo, allora le scaldiamo nel forno con le patate. Deve sentir cosa sono di buono ‘ste patate! C’è chi l’aglio ce lo mette e chi no… rosmarino poco. Stiam cercando di capire”