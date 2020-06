Fratelli di Crozza, la nostalgia di Crozza, Salvini per gli anni '80

Maurizio Crozza nella nuova puntata di “Fratelli di Crozza” - in onda venerdì in prima serata sul Nove e in live streaming su Dplay - veste i panni di Matteo Salvini che ricorda gli anni ’80 con nostalgia: “Posso dire che negli anni ‘80 si stava meglio? I nostri padri si divertivano di più… posso dirlo? Se tornare alla lira vuol dire tornare agli anni ‘80, ad essere paninari, a vedere ‘Drive In’ con Granfranco D’Angelo che diceva 'As Fidanken', allora tutta la vita tornare alla Lira. Posso dire che preferisco As Fidanken ad Angela Merkel? Se tornare alla lira vuol dire avere più Sabrine Salerno italiane e meno sbarchi di clandestini…allora sì, voglio la Lira. Posso godere dell’Italia degli anni '80 con la lira dove non c’erano i Fazi, i Saviani?”