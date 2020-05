Nek, ecco il nuovo album: "Forte energia compositiva nel lockdown. Sono un uomo di passione". VIDEO

Di Giordano Brega

Nek torna con un nuovo album, 'Il mio gioco preferito - parte seconda', che arriva in questo momento di rinascita del nostro Paese dopo le lunghe settimane di lockdown per il coronavirus. Un lavoro iniziato prima che la pandemia iniziasse e finalizzato nelle settimane in cui l'Italia e il resto del mondo hanno vissuto il periodo di quarantena.

Nek racconta come ha affrontato questi lunghi mesi e quanto siano stati da stimolo dal punto di vista creativo...

"Questo periodo l'ho affrontato come hanno fatto tutti fondamentalmente. In un primo momento sono rimasto sorpreso, perché credo sia un momento così tanto assurdo ... che ci siamo trovati in tanti ad averlo vissuto per la prima volta. Mi rifugiavo in studio spesso e questo momento di lockdown mi ha dato una forte energia compositiva e mi sono ritrovato spesso a scrivere. Otto-nove ore al giorno scrivevo e continuo ancora oggi a scrivere materiale nuovo. Una parte di questo è incluso nel nuovo album. E tutto quello che sarà... è messo lì per il futuro"

Cosa ci ricorderemo di questi mesi tra un po’ di tempo? Ci avranno cambiato, nel bene e nel male?

"Questi mesi, queste circostanze particolari è probabile che vengano dimenticate. In un certo qual modo anche oggi c'è un po' questa necessità di rimuovere tutto questo periodo difficile che abbiamo vissuto. Mi auguro possa essere servito a investire sul nostro tempo. E non dare più nulla per scontato. Cercare di regalarci più tempo disponibile da investirlo con i nostri affetti. A intensificare le nostre attività, a fare tutto con più amore..."

Come mai la decisione di uscire comunque con un nuovo album, nonostante il momento che stiamo attraversando?

"Ho deciso di uscire nonostante il momento perchè io sono un uomo di passione. Chiedere di fermarmi sarebbe stato come togliermi l'ossigeno. E' importante anche per me continuare il lavoro che faccio, continuare a fare musica. Mi tiene vivo. Ho avuto la possibilità di fare anche delle dirette attraverso i miei socia, di suonare per le persone. Mi sono reso conto di quanto sia bello sentirsi utili. Ecco così mi sento utile, così mi sento meno solo fondamentalmente. E quindi ho preso la decisione di continuare questo progetto. E anzi grazie ai miei collaboratori ho avuto anche la possibilità di riordinare tutto quanto è stato scritto precendentemente al lockdown. E ho avuto anche la possibilità di scrivere delle cose nuove".

Quest’estate niente concerti veri, che estate sarà per te?

"Quest'estate sarà particolare. Io credo, spero, mi auguro di non fermarmi dallo scrivere. Perché questo mi ha tenuto vivo, ha continuato a darmi speranza, Ha tenuto la mente in movimento. Mi ha eccitato. Starò più con i miei amici, con la mia famiglia. Vivrò più il mio paese. Non ho mai smesso di viverlo, però in agosto un po' di tempo me lo ritagliavo per andare in vacanza. Ci sarà, mi auguro, il tempo il prossimo anno di fare tutto quello che non stato possibile fare quest'anno"

Venerdì 29 maggio, esce “IL MIO GIOCO PREFERITO – parte seconda” (distribuito da Warner Music Italy), il nuovo album di NEK Filippo Neviani e seconda parte del disco uscito lo scorso anno.

Per presentare il nuovo album, NEK ha realizzato un concerto nella suggestiva cornice, chiusa al pubblico, di Piazzale della Rosa a Sassuolo, la sua città, accompagnato dalla sua band, in un vero e proprio live sulle note dei brani del nuovo album e alcuni brani del suo repertorio.

Il concerto sarà in anteprima integrale venerdì 29 maggio, dalle ore 21:00, in radiovisione su RTL 102.5, in streaming su www.rtl.it e a seguire su YouTube.

Un modo per regalare al pubblico, seppur attraverso uno schermo, le emozioni di un live in una maniera assolutamente speciale. Uno show diverso e intenso che dalla città di Nek arriverà nelle case di tutti, anche per dare un segnale di ripartenza e un messaggio di speranza, grazie alle emozioni che può e deve dare la musica.

Non potendoli incontrare fisicamente attraverso un consueto tour negli store, per l'uscita del nuovo album “IL MIO GIOCO PREFERITO – parte seconda” NEK incontrerà i propri fan in una serie di eventi online, una novità assoluta per l’artista e per il suo pubblico. Sarà una chat room esclusiva, in cui l’Artista racconterà l’album, interagirà con i fan e suonerà per loro.

Questa la tracklist dell’album, prodotto da NEK insieme a Luca Chiaravalli, Gianluigi Fazio, Float e Emiliano Fantuzzi: “Perdonare”, “Ssshh!!!”, “Imperfetta Così”, “Una Canzone Senza Nome”, “E Sarà Bellissimo”, “Amarsi Piano”, “Le Montagne”, “A Mani Nude”, “Allora Sì”, “E Da Qui (Family Version)”.

L’album è stato anticipato dal primo singolo “PERDONARE”. Con cadenza bisettimanale dall’uscita del primo singolo, NEK ha continuato a condividere con i propri fan della nuova musica, rilasciando in anteprima digitale altri 3 nuovi brani contenuti nell’album: una nuova versione di “E DA QUI” (singolo originariamente uscito nel 2010 e oggi ricantato insieme alle figlie Beatrice e Martina, un piccolo regalo per il pubblico, per ricordare che “la vita rimane la cosa più bella che ho”) e gli inediti “AMARSI PIANO” e “ALLORA SÌ”.

Nell’album sono presenti, tra gli altri, anche: “SSSHH!!!”, brano su chi vuole avere ragione a tutti i costi e si sente “esperto” su ogni cosa, un riferimento, quanto mai attuale, agli accesi dibattiti di questi mesi su ogni argomento; “IMPERFETTA COSÌ”, una dedica a tutte le persone che si sentono sempre inadeguate, per ricordare a tutti che la vera perfezione sta nell’imperfezione; “UNA CANZONE SENZA NOME”, con un motivo orecchiabile che resta subito in testa, perché la forza della musica è anche nel suo saper attraversare, quasi inconsapevolmente, le vite di ognuno, lasciando piccole tracce di sé al suo passaggio; “LE MONTAGNE”, una fotografia che racconta un amore adulto, maturo, di due persone che hanno costruito tanto insieme e che sono pronte, mano nella mano, ad andare avanti, mentre quello che hanno realizzato comincia a prendere una propria strada.

Il primo singolo “PERDONARE” (scritta da Nek, José Louis Pagan, Diego Cantero, Valerio Carboni e Giulia Anania) è una canzone d’amore, ma soprattutto è una canzone di speranza. “Rialziamoci da terra, ripartiamo da qui, se ancora due destini dicono di sì. Lo so che cambierà, cambierà e se cambierà amare è perdonare, perdonare”.

È online su Youtube ) il video ufficiale del brano, completamente girato in casa, da NEK e da centinaia di persone che hanno inviato i propri contributi video, registrati con la voglia di condividere istantanee delle giornate di questo periodo.